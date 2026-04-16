「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）

川上球審の頭部付近にバットが直撃するアクシデントが起きた。

八回、オスナがスイングした際にバットが手から離れて後方へ飛んで、川上球審に直撃。よろけながらそのまま倒れ込むと、選手やコーチ、両軍トレーナーも駆けつけ、本塁周辺はブルーのシートで目隠しされた。スタンドからは「頑張れ、川上」コールが起きる中、担架で運ばれた。その後、一塁塁審だった吉本審判員が球審へ回って試合が再開された。

ＮＰＢでは今月に入って３度目の球審交代という異例の事態となった。

３日の西武−楽天戦（ベルーナドーム）の四回には、深谷球審にファウルがワンバウンドして左手に直撃し、途中交代した。

１５日のロッテ−日本ハム戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）では、寺地の折れたバットが深谷球審の右手付近に直撃。ベンチ裏へ引き上げて治療が行われたが、球審が交代していた。

相次ぐ球審交代に、「どうか大事にいたりませんように」、「無事でありますように」、「今後は球審もヘルメットをかぶった方が良さそうやね」、「球審もヘルメット必須なのでは…」と心配する声が相次いだ。