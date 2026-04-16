結婚発表に驚いた「40代女性俳優」ランキング！ 2位「水川あさみ」、では1位は？
芸能界では、毎年のように人気俳優たちが結婚を発表しています。そこで、All About ニュース編集部は2026年3月27日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「女性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では「40代女性俳優」を対象に、「結婚発表に驚いた」ランキングを作成。それでは、「結婚発表に驚いた40代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位には水川あさみさんが選ばれました。水川さんは、1996年に「へーベルハウス」のCMでデビューすると、映画『劇場版 金田一少年の事件簿 上海魚人伝説』で俳優業をスタートさせます。
NHK大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』をはじめ、『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）など、さまざまな作品に出演。どんな役でも担当できる演技派として、現在まで高い人気を誇っています。私生活では、『僕たちがやりました』（カンテレ・フジテレビ系）で共演した俳優の窪田正孝さんと2019年に結婚。『SHOGUN 将軍』シーズン2で結婚後初の夫婦共演が実現し、大きな話題となっています。
回答者からは、「相手の俳優さんのファンだったので驚きとショックでした」（30代女性／東京都）、「2人のバランスが夫婦として想像できませんでした」（40代女性／宮城県）、「あまり男性に興味なさそうだったので驚きました」（30代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位には菅野美穂さんが選ばれました。菅野さんは、オーディションをきっかけに芸能界入りしタレント活動をスタート。1993年に放送した『ツインズ教師』（テレビ朝日系）でドラマデビューし、本格的に俳優としてドラマや映画に出演します。
1996年には、『イグアナの娘』（テレビ朝日系）で主人公を演じ、高い演技力が評価されブレーク。『君の手がささやいているシリーズ』（テレビ朝日系）、『大奥』（フジテレビ系）など、話題作で主演を務めています。
私生活では、2013年に映画で共演した俳優の堺雅人さんと結婚。 2015年に第1子、2018年に第2子を出産し、幸せな家庭を築いています。
回答者からは、「堺雅人さんとの名俳優同士で結婚したので驚きました」（20代女性／北海道）、「ビックカップルの結婚だったから」（50代男性／長野県）、「交際報道が少ない中での電撃婚は反響がすごかったです」（60代男性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
この記事では「40代女性俳優」を対象に、「結婚発表に驚いた」ランキングを作成。それでは、「結婚発表に驚いた40代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位：水川あさみ／43票
2位には水川あさみさんが選ばれました。水川さんは、1996年に「へーベルハウス」のCMでデビューすると、映画『劇場版 金田一少年の事件簿 上海魚人伝説』で俳優業をスタートさせます。
NHK大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』をはじめ、『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）など、さまざまな作品に出演。どんな役でも担当できる演技派として、現在まで高い人気を誇っています。私生活では、『僕たちがやりました』（カンテレ・フジテレビ系）で共演した俳優の窪田正孝さんと2019年に結婚。『SHOGUN 将軍』シーズン2で結婚後初の夫婦共演が実現し、大きな話題となっています。
回答者からは、「相手の俳優さんのファンだったので驚きとショックでした」（30代女性／東京都）、「2人のバランスが夫婦として想像できませんでした」（40代女性／宮城県）、「あまり男性に興味なさそうだったので驚きました」（30代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位：菅野美穂／58票
1位には菅野美穂さんが選ばれました。菅野さんは、オーディションをきっかけに芸能界入りしタレント活動をスタート。1993年に放送した『ツインズ教師』（テレビ朝日系）でドラマデビューし、本格的に俳優としてドラマや映画に出演します。
1996年には、『イグアナの娘』（テレビ朝日系）で主人公を演じ、高い演技力が評価されブレーク。『君の手がささやいているシリーズ』（テレビ朝日系）、『大奥』（フジテレビ系）など、話題作で主演を務めています。
私生活では、2013年に映画で共演した俳優の堺雅人さんと結婚。 2015年に第1子、2018年に第2子を出産し、幸せな家庭を築いています。
回答者からは、「堺雅人さんとの名俳優同士で結婚したので驚きました」（20代女性／北海道）、「ビックカップルの結婚だったから」（50代男性／長野県）、「交際報道が少ない中での電撃婚は反響がすごかったです」（60代男性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)