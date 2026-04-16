元宝塚歌劇団月組スターの美弥るりかが16日、大阪市内で主演舞台「MISSDIRECTION」の会見を行った。美弥と同期の七海ひろきプロデュースによる宝塚OG9人による新感覚クライムシットコム。



【写真】現役時代そのままのスタイルを維持する美弥るりか

七海とは同じ茨城県出身で。「入学前の受験スクールから知っていて、仲が良い。今回七海のプロデュース作品で私が主演するとは絆を感じる」と感慨深い様子を見せた。



稽古場は「卒業生ばかりなんで、とにかく声がよく通る。すごく懐かしい」と笑う。今回はシットコムでは体を張った笑いも披露する。「宝塚でもコメディはやってきたし、日替わりネタを任されることもあった。そんなときはネタ帳を持ち歩いてました」と振り返る。さらに「公演後には宴会が開かれるんですが、私は『アダムスファミリー』をもじった『アダルトファミリー』を結成して、毎回ネタを披露してたんです」と懐かしみ、「今回も体を張ります」と宣言した。



出演は、元星組の妃海風、元月組海乃美月のトップ娘役2人をはじめ、元宙組の緒月遠麻、元花組の帆純まひろ、元雪組娘役の野々花ひまり、元月組の千海華蘭、元花組の羽立光来と5組が揃った。在団中は美弥、七海も含め9人中6人が男役だったが「みんなナチュラルに変わった。自然。全員当て書きなので、無理も少ないかな」と語る。



物語はとあるバーで目を覚ました面識のない女たちが、全員「ここに車での記憶」を失い、なぜ集められたのかがわからずにいる。その中で真犯人を捜すが…。「とにかく仕掛けが多い。伏線もあるし、劇場のいたるところに仕掛けがある。何度でも足を運んでいただければ」とアピールした。



大阪公演は5月28～31日・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、東京公演は6月17～21日・シアターH。



（よろず～ニュース編集部）