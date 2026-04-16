【ガーン】『ちびまる子ちゃん』アイマスク4種登場、表情が秀逸すぎる!
ケーツーステーションより、『ちびまる子ちゃん』のキャラクターたちがヘアバンドになった「ちびまる子ちゃんヘアバンド」が4月下旬よりカプセルトイに登場します。 価格は1回500円。
ラインナップは、まる子、たまちゃん、丸尾君、花輪クンの4種類。それぞれのキャラクターの目元がデザインされたヘアバンドですが、なぜか全員縦線が入った表情。『ちびまる子ちゃん』らしい表情に、おもわず「ガーン」という音が聞こえてきそうです。
この投稿には、「ズバリ! 丸尾君でしょう!」「花輪くん! セニョリータが自分で出来るのね」「ザザーンの顔! あたしゃ今でもザザーンの顔になるよね。。。全部集めたい」とファンからも反応が続々と寄せられています。
ラインナップは、まる子、たまちゃん、丸尾君、花輪クンの4種類。それぞれのキャラクターの目元がデザインされたヘアバンドですが、なぜか全員縦線が入った表情。『ちびまる子ちゃん』らしい表情に、おもわず「ガーン」という音が聞こえてきそうです。
この投稿には、「ズバリ! 丸尾君でしょう!」「花輪くん! セニョリータが自分で出来るのね」「ザザーンの顔! あたしゃ今でもザザーンの顔になるよね。。。全部集めたい」とファンからも反応が続々と寄せられています。