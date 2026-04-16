24歳の荒川怜郁が逆転ステップ初V 徳永歩2位
＜フンドーキンレディース 最終日◇16日◇臼杵カントリークラブ（大分県）◇6477ヤード・パー72＞国内女子ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。2日目が悪天候の影響で中止となり、36ホール短縮競技として行われた。
【写真】荒川怜郁がドレスアップしたらこうなる
プロ4年目の24歳・荒川怜郁（あらかわ・れいか）が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル7アンダーで3打差を逆転し、うれしいプロ初優勝を果たした。トータル5アンダー・2位に徳永歩。トータル4アンダー・3位タイに浜崎未来、平岡瑠依、濱田茉優、工藤優海、トータル3アンダー・7位タイには丹萌乃、ルーキーの鳥居さくらが入った。2週連続のステップ優勝を狙った大須賀望は、トータル3オーバー・46位タイ。昨年覇者の水木春花はトータル6オーバー・63位タイだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
フンドーキンレディース 最終結果
荒川怜郁 プロフィール＆成績
QTランク“最下位”から描く青写真 24歳・荒川怜郁に差す光
佐久間が連覇に挑む 国内女子の初日組み合わせ
渋野日向子出場 米LA大会初日の組み合わせ
【写真】荒川怜郁がドレスアップしたらこうなる
プロ4年目の24歳・荒川怜郁（あらかわ・れいか）が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル7アンダーで3打差を逆転し、うれしいプロ初優勝を果たした。トータル5アンダー・2位に徳永歩。トータル4アンダー・3位タイに浜崎未来、平岡瑠依、濱田茉優、工藤優海、トータル3アンダー・7位タイには丹萌乃、ルーキーの鳥居さくらが入った。2週連続のステップ優勝を狙った大須賀望は、トータル3オーバー・46位タイ。昨年覇者の水木春花はトータル6オーバー・63位タイだった。
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