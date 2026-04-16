コカ・コーラシステムは、「檸檬堂（れもんどう）」（以下、「檸檬堂」）から、“季節を楽しむ”をテーマにした「季節の檸檬堂」シリーズとして、「季節の檸檬堂 夏のラムネレモンサワー」（アルコール分4％）を6月15日から発売する。

「季節の檸檬堂」は、“季節を楽しむ”をテーマに、その季節にしか楽しめない期間限定の味わいを届けるシリーズ。「檸檬堂」ならではのレモンの爽やかなおいしさに、四季折々の果物や素材を掛け合わせた、特別なラインアップを提供する。

今年の第二弾は「季節の檸檬堂 夏のラムネレモンサワー」。昨年にも好評を得た、夏の季節感を感じさせ、どこか懐かしい味わいの限定フレーバーが今年も登場する。口に含んだ瞬間にラムネフレーバーの優しい甘さとシュワっと弾けるような清涼感が広がり、その後に続く檸檬堂ならではの、すっきりとしたレモンの酸味が後味をキュッと引き締める。アルコール度数は4％と軽やかで飲みやすく、夏の暑い日差しの中でのひと休みや、夕暮れ時に涼しい風が通り抜ける家でのリラックスタイムに、たくさんの人に楽しんでもらえる味わいになっている。

パッケージは、夏の夕暮れ時の空を思わせる色鮮やかなグラデーションの中に、子どもの頃に夏祭りで見たような暖簾や花火などのモチーフをあしらい、手に取るだけで、懐かしさとおいしさに満たされていくようなデザインとのこと。

暑さが少しずつ本格化していくこれからの季節。夏のリフレッシュに、あの夏に飲んだ「シュワッ」とを大人仕立てで。小さな夏のご褒美を楽しんでほしい考え。

［小売価格］160円（税込）

［発売日］6月15日（月）

日本コカ・コーラ＝https://www.coca-cola.com/jp/ja