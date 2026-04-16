女優の中条あやみが、パンツスーツ姿のドラマオフショットを公開した。

中条は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「田鎖ブラザーズ 放送まであと３日！」と記し、主演の岡田将生とバディを組む刑事を演じるＴＢＳ局系連続ドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜・午後１０時、１７日スタート）の撮影オフショットをアップ。

「オフショットでカウントダウンしていくぞっ 美術さんが何もない建物のなかにつくる細かい青委警察署のセットもお見逃しなく！！」とつづった。

この投稿には、「スーツ姿かっこいい」「かわいすぎてます！あと３日楽しみ！」「気品のある女性と癒やしの笑顔」「スーツ姿、かっこよすぎる はやく刑事のあやみちゃんが見たすぎる！」「あやみちゃんの取り調べ受けたい」などのコメントが寄せられた。

同ドラマは２０１０年４月２７日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか２日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。