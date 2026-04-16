中国拠点戦略の最新整理！ リスクモンスターチャイナ「中国における日系電子工業の市場動向」

記事ポイント リスクモンスターチャイナが中国に進出する日系電子工業671社の動向をまとめた調査結果を公開しています。日系電子工業は電子デバイス製造業や電子部品、材料加工など中流工程に強みを持っています。調査結果全文はリスクモンスターチャイナの掲載サイトで確認できます。 リスクモンスターチャイナが中国に進出する日系電子工業671社の動向をまとめた調査結果を公開しています。日系電子工業は電子デバイス製造業や電子部品、材料加工など中流工程に強みを持っています。調査結果全文はリスクモンスターチャイナの掲載サイトで確認できます。

リスクモンスターチャイナは、「中国における日系電子工業の市場動向」を公開しています。

調査結果は、中国で事業を展開する日系電子工業の業種構成や地域分布、新設企業の推移をまとめています。

リスクモンスターチャイナ「中国における日系電子工業の市場動向」

調査名称：中国における日系電子工業の市場動向調査方法：中国における日系企業の法人登記情報に基づく調査調査対象時期：2025年4月時点で開示されていた法人登記情報調査対象企業数：671社

調査レポートは、2025年4月時点で開示されていた日本企業出資の中国企業とグループ企業27,148社のうち、電子工業に分類される671社を分析対象にしています。

調査結果は、中国の電子工業市場で日系企業がどの分野に強みを持ち、どの地域に集積しているかを具体的に示しています。

細分類業種

電子工業に属する日系企業は、「電子デバイス製造業」190社で最多です。

日系電子工業は、「その他の電子機器製造業」155社、「電子部品及び電子専用材料製造業」152社が続き、上位3業種で全体の約74％を占めています。

事業構成は、スマートフォンなどの完成品製造よりも、電子部品製造や材料加工といった中流工程に強みがある点が特徴です。

親会社別ランキング

パナソニックホールディングスは、中国日系電子工業の親会社別企業数で17社と最多です。

パナソニックホールディングスは、「健康・スマート住空間」「新エネルギー車関連部品」「スマート製造」を軸に、研究開発から製造、販売、輸出までを一体化した事業体制への転換を進めています。

シャープは10社で続き、中国での事業基盤強化と運営効率向上を進めています。

地域分布

江蘇省：32.0％広東省：22.1％上海市：20.6％

地域分布は、江蘇省、広東省、上海市の上位3地域で全体の75％近くを占めています。

江蘇省は、集積回路や電子部品など中流工程の拠点として発展しており、部品製造や材料加工を担う日系企業の進出先として目立ちます。

新設企業の推移

2022年の新設企業数：13社2023年の新設企業数：1社2024年の新設企業数：3社

新設企業数は2022年に過去10年で最多の13社を記録した一方、2023年と2024年は急減しています。

背景には、消費者向け電子製品市場の不振と、中国国内での電子部品国産化の加速があります。

リスクモンスターチャイナの調査は、新規投資が慎重化する中でも、日系企業が中国のサプライチェーンで重要な役割を担い続けている状況を伝えています。

調査結果全文は、掲載ページで確認できます。

中国市場における日系電子工業の立ち位置を把握したい企業に役立つ調査レポートです。

リスクモンスターチャイナ「中国における日系電子工業の市場動向」の紹介でした。

よくある質問

Q. 調査結果全文はどこで見られますか？

A. 調査結果全文は、リスクモンスターチャイナの掲載ページで閲覧できます。

Q. 調査対象になった企業数は何社ですか？

A. 調査対象企業数は、中国全土で登記されている日系電子工業671社です。

Q. 日系電子工業は中国でどの分野に強みがありますか？

A. 日系電子工業は、電子部品製造や材料加工などサプライチェーンの中流工程に強みがあります。

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