大井競馬メーンレースの結果にＳＮＳ上が沸いている。

４月１５日に行われた第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（ダート１２００メートル、良＝１４頭立て）は、戸崎圭太騎手が騎乗した２番人気のドラゴンウェルズ（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父フロステッド）が最内枠から先行して押し切り。３連勝で重賞初勝利を飾った。勝ち時計は１分１０秒７。

戸崎圭太騎手は２０１３年のラブミーチャン（笠松）以来、１３年ぶりの同レース勝利で、「大井に来るとみんなが優しく温かく迎えてくれて、すごく居心地もいいというか、懐かしさも感じますし、こうして大井で勝つことができてすごくうれしく思います」とコメントした。

２着は大井所属で８番人気のティントレット（石川倭騎手）、３着には６番人気のＪＲＡ所属ヤマニンアルリフラ（団野大成騎手）が入った。２つの式別で万馬券が飛び出し、３連複は２万４５６０円、３連単は１０万４０４０円の高配当となった。

荒れた結果に、ネット上では「荒れたなぁー」「ティントレットは正直ノーマークでした。」「マジか・・・ヤマニンアルリフラ！！」「ヤマニンチェルキ負けるのか……ドラゴンウェルズは強かったな」「悔しすぎた東京スプリント」「東京スプリントはアレだった次は週末皐月賞で」「馬券買ってみたけどハズレました」とコメントが寄せられていた。