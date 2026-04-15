皇族数確保のための全体会議を1年ぶりに開催　党の見解まとめきれなかった中道に批判も

国会の13の党派全てと衆参両院の正副議長が参加して、安定的な皇位継承に関する全体会議が、15日午後、衆議院議長公邸で開かれた。

2025年4月以来、約1年ぶりに開かれた今回は、今年1月に結党した中道改革連合と、去年の参議院選挙で議席を得たチームみらいが初めて参加した。

中道改革連合以外の各党派は、今回の会議でそれぞれの統一見解を表明した。

森衆院議長は中道に対し、1カ月後の会議までに党の見解をまとめるよう申し入れた。

出席した中道の笠衆院議員は会議後に取材に応じ、「党内（の見解が）まとまらないからといって、立法府の総意の取りまとめを先延ばしすべきとは考えていない」と述べた。

一方、日本維新の会の藤田共同代表は、中道が党内意見の取りまとめに至っていないことなどについて、「あり得ないなと思った。（中道が発足した）衆院選が終わってから2カ月以上経つので、しっかりと意見を取りまとめて会議に臨んでいただくのが当然だ」などと批判した。

皇族数の確保に向けては、政府の有識者会議の答申に基いて、「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する」案と「旧皇族の男系男子（＝父方が天皇の血筋を引き継ぐ男性）を皇族に迎える」案を軸に議論が進められている。

森議長は会議後の会見で、「論点が絞られ、先延ばしできない課題との認識の下、確認していく段階に入った」と述べ、今国会の会期中に結論を出すべきとの認識を示した。