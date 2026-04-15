“ポエムを発動されている”？ 板野友美、経営者の本音を吐露「正直、孤独」「不安や悩みは簡単には言えない」
タレントの板野友美さんは4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。経営者としての本音を明かしました。
【画像】板野友美が経営者の本音を吐露
続けて「同じ立場の人ってなかなかいないから、喜びも辛さも、全部を分かち合えるわけじゃなくて、正直、孤独だなって思う時もある」と赤裸々につづり、さらに「それでも、止まるわけにはいかないから、日々勉強して、自分をアップデートして、新しいことも取り入れながら前に進んでいく」「自分で掲げたビジョンと目標を信じて、それに向かって進み続ける」「言葉では簡単に言えるけどね。でも、どこかアイドルと似てるな」と、経営者とアイドルの共通点にも触れました。
一方で「いや、板野友美自身が経営者で日々葛藤してるって内容やろ 別に嫉妬してないと思うで」「これ負け惜しみとか言われてたけど、俺はこじはるへのリスペクトと自分への鼓舞だと感じたな」「同じ経営者として、ディール総額など華々しい部分だけでなく、泥臭いことを裏でやっているんだよというメッセージにしか見えない」といった声も多くみられました。(文:多町野 望)
【画像】板野友美が経営者の本音を吐露
「不安や悩みは簡単には言えないことも多い」「経営者って、かっこいい響きだけど実際は大変な事も多く悩みも尽きない仕事だと思う」と切り出した板野さん。「どうやったら売上や利益を伸ばせるか。うまくいかない時も多いし、その度に自分で決めて舵を切る。どんな時でも社員を不安にさせないように明るく振る舞い自分の不安や悩みは簡単には言えないことも多い」と、経営をする上での本音を吐露しています。
「別に嫉妬してないと思う」X（旧Twitter）上では「上場企業との巨額ディールで18.2億円を獲得した小嶋陽菜さんが本当に凄すぎる一方、同じく元AKB48の板野友美さんはポエムを発動されていると話題ですがこれはつまり『悔しいです』という意味です」「あっちゃんが写真集出した時もポエムしてたよね...」などと話題に。
一方で「いや、板野友美自身が経営者で日々葛藤してるって内容やろ 別に嫉妬してないと思うで」「これ負け惜しみとか言われてたけど、俺はこじはるへのリスペクトと自分への鼓舞だと感じたな」「同じ経営者として、ディール総額など華々しい部分だけでなく、泥臭いことを裏でやっているんだよというメッセージにしか見えない」といった声も多くみられました。(文:多町野 望)