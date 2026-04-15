昨年９月３０日に、和歌山・白浜町のアドベンチャーワールドで誕生したエンペラーペンギンの子ども「４４番」が４月１５日、「ひとり立ち」の日を迎えた。

エンペラーペンギンは、生後半年ほどで防水性の羽に生え変わり、野生では親鳥が海へ去る時期に合わせて子も自ら海へと旅立つ。同パークでもこの野生本来のライフサイクルをもとに、部屋を移動することで自立と大人への成長をサポートしている。

１５日午前１０時２０分頃、体重測定を実施。その後、引っ越しが行われた。アニマルエデュテイナー（飼育スタッフ）の誘導を受けると、「４４番」は戸惑う様子を見せることなく、スムーズに移動専用の木製箱の中へ。１０時３０分頃にはこれまで過ごした「海獣館２階ペンギン展示場」から、隣の部屋への移動を完了した。新しい部屋では、エンペラーペンギンだけでなく、アデリーペンギンやヒゲペンギンなど、３種のペンギンたちが共に暮らしている。

初めて顔を合わせる仲間たちに囲まれ、新生活をスタートさせた「４４番」は、移動直後から落ち着いた様子。今回の引っ越しは、「４４番」が初めて顔を合わせる仲間たちの中で社会性を育む大切な節目であるとともに、成鳥たちが次の繁殖シーズンに向けて野生に近い繁殖サイクルを整えるための重要な環境づくりの一環となっている。