ファミマ“超も〜っちり”の新作チーズパンとメロンパンを実食！「濃厚」「もちもち」食感＆味わいに反響
【モデルプレス＝2026/04/15】ファミリーマートでは、ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）の人気パンが“超も〜っちり”食感に進化した「超も〜っちりパン」シリーズの第2弾「も〜っちり食感チーズパン」と「も〜っちり食感チョコメロンパン」を、全国約16,400店で発売中。SNS上でも「チーズが濃厚」「チョコの風味が美味しい」「もちもちでおいしい」と評判の2品を早速味わってみました。
【写真】ファミマ“超も〜っちり”パン第2弾を実食
第1弾で登場した「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」に続き、4月14日より発売中の「も〜っちり食感チーズパン」はも〜っちり食感の生地に、角切りチーズ入りのチーズクリームを包み、シュレッドチーズをトッピングして焼き上げた惣菜パン。生地を貫通するように角切りチーズとブラックペッパー入りのチーズクリームが2列配置され、表面全体に程よく焦げ目がついたチーズが散りばめられています。
既存の「も〜っちり食感ピザパン」同様に、こちらもチーズ系なのでリベイクが推奨。軽く温めてからいただきましたが、生地のもちもち感にチーズの油分と濃厚さが重なり、“じゅわもち”な美味しさ。表面のチーズの香ばしい風味も相まって、どこから食べてもチーズづくし。生地を割った時の糸を引くような“も〜っちり”感も健在です。
このシリーズは生地そのものがとても美味しいのですが、そこに万人受けするチーズという最強の食材が出会うことで、幅広い世代に好まれるような仕上がりに。また、チーズクリームの濃厚な味わいの中にブラックペッパーの風味が引き締め役として、いいアクセントに効いています。「も〜っちり食感ピザパン」がトマト×チーズの組み合わせを楽しむパンである一方、こちらはとにかくチーズを味わいたい方におすすめ。焼きとクリームという異なる質感のチーズ同士のコンビネーションを楽しめます。
同時発売の「も〜っちり食感チョコメロンパン」は、も〜っちり食感のチョコチップ入りの生地に、チョコビスケット生地を被せたチョコメロンパン。
こちらはリベイクせずそのままで実食。まず表面全体を覆うチョコビスケット生地のサクッとした歯ざわりに、存在感のあるもっちり生地の食感が続き、全体的に甘さは控えめ。中も外もダークなショコラカラーで、パンの表面と生地の中にもチョコチップの粒が見て取れます。程よい甘さとチョコの風味を楽しめるので、普段とひと味違うメロンパンを食べたい方にぜひ。
SNSではチーズパンについて「チーズが濃厚」「温めて食べたら最高」「もちもちでとってもおいしい」「チーズ好きにはたまらん」、またチョコメロンパンについて「サクッ、もっちりの食感を楽しめる」「チョコの風味が美味しい」「普通のメロンパンよりずっしり」「甘いのが苦手な人でも食べられそう」といったコメントが。また「これが200円以下で買えるんだ」「このシリーズ好き」という声や、「シリーズ全部制覇した」という声も見られるなど、こだわりの食感で着実にファンを増やしてるよう。食感＆味自慢の全5種のラインナップ、ぜひお試しあれ。（modelpress編集部）
【価格】158円（税込170円）
【発売日】2026年4月14日（火）
【発売地域】全国
【価格】184円（税込198円）
【発売日】2026年4月14日（火）
【発売地域】全国
※沖縄県では仕様と価格が異なる
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◆焼きとソース、2つのチーズ要素重なる「も〜っちり食感チーズパン」
第1弾で登場した「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」に続き、4月14日より発売中の「も〜っちり食感チーズパン」はも〜っちり食感の生地に、角切りチーズ入りのチーズクリームを包み、シュレッドチーズをトッピングして焼き上げた惣菜パン。生地を貫通するように角切りチーズとブラックペッパー入りのチーズクリームが2列配置され、表面全体に程よく焦げ目がついたチーズが散りばめられています。
既存の「も〜っちり食感ピザパン」同様に、こちらもチーズ系なのでリベイクが推奨。軽く温めてからいただきましたが、生地のもちもち感にチーズの油分と濃厚さが重なり、“じゅわもち”な美味しさ。表面のチーズの香ばしい風味も相まって、どこから食べてもチーズづくし。生地を割った時の糸を引くような“も〜っちり”感も健在です。
このシリーズは生地そのものがとても美味しいのですが、そこに万人受けするチーズという最強の食材が出会うことで、幅広い世代に好まれるような仕上がりに。また、チーズクリームの濃厚な味わいの中にブラックペッパーの風味が引き締め役として、いいアクセントに効いています。「も〜っちり食感ピザパン」がトマト×チーズの組み合わせを楽しむパンである一方、こちらはとにかくチーズを味わいたい方におすすめ。焼きとクリームという異なる質感のチーズ同士のコンビネーションを楽しめます。
◆チョコチップ×満足感あるチョコ風味生地「も〜っちり食感チョコメロンパン」
同時発売の「も〜っちり食感チョコメロンパン」は、も〜っちり食感のチョコチップ入りの生地に、チョコビスケット生地を被せたチョコメロンパン。
こちらはリベイクせずそのままで実食。まず表面全体を覆うチョコビスケット生地のサクッとした歯ざわりに、存在感のあるもっちり生地の食感が続き、全体的に甘さは控えめ。中も外もダークなショコラカラーで、パンの表面と生地の中にもチョコチップの粒が見て取れます。程よい甘さとチョコの風味を楽しめるので、普段とひと味違うメロンパンを食べたい方にぜひ。
◆「もちもちでおいしい」と反響
SNSではチーズパンについて「チーズが濃厚」「温めて食べたら最高」「もちもちでとってもおいしい」「チーズ好きにはたまらん」、またチョコメロンパンについて「サクッ、もっちりの食感を楽しめる」「チョコの風味が美味しい」「普通のメロンパンよりずっしり」「甘いのが苦手な人でも食べられそう」といったコメントが。また「これが200円以下で買えるんだ」「このシリーズ好き」という声や、「シリーズ全部制覇した」という声も見られるなど、こだわりの食感で着実にファンを増やしてるよう。食感＆味自慢の全5種のラインナップ、ぜひお試しあれ。（modelpress編集部）
■も〜っちり食感チョコメロンパン
【価格】158円（税込170円）
【発売日】2026年4月14日（火）
【発売地域】全国
■も〜っちり食感チーズパン
【価格】184円（税込198円）
【発売日】2026年4月14日（火）
【発売地域】全国
※沖縄県では仕様と価格が異なる
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