NHK連続テレビ小説『風、薫る』の公式Instagramアカウントが、撮影時のオフショットを複数投稿した。

（参考：【写真】「涙の（？）オフショット」「ありがとうメアリー」朝ドラオフショット一覧）

その中で注目を集めているのが、島田健次郎役のAぇ! group 佐野晶哉と、新たに登場する槇村太一役の林裕太による2ショットだ。キャプションでは「変わり者（？）がもう1人『瑞穂屋』へ……」と綴られ、劇中の衣装姿でピースサインを見せる2人の姿が収められている。槇村太一について「キャラ濃いめの槇村太一を演じるのは林裕太さん。しがない書生の槇村も要チェックです！」と紹介されている。

また別の投稿では、大家直美役の上坂樹里、メアリー役のアニャ・フロリス、吉江善作役の原田泰造による3ショットが公開された。「直美をずっと近くで見守ってくれていたメアリーとお別れ。涙の（？）オフショット」「ありがとうメアリー」と綴られ、教会のセットを背景に3人が笑顔を見せるカットと、原田が泣き真似をしながらアニャを紹介するようなコミカルなカットの2枚が収められている。劇中ではメアリーが日本を離れる展開が描かれており、撮影現場でもひとつの区切りとなったことがうかがえる。

さらに、アニャ・フロリスと原田泰造がそろいの白いエプロン姿で並んだ2ショットも投稿された。「メアリー役のアニャ・フロリスさんから『撮って～』とのリクエストで メアリーと吉江先生のエプロン姿を」と撮影の経緯が明かされたほか、「アニャさんがいるといつも現場が明るいです」と現場の雰囲気が伝えられた。（文＝リアルサウンド編集部）