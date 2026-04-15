BMSGが手がける育成生・BMSG TRAINEEの勢いが、いま確実に加速している。

SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGにおいて、次世代を担う存在として注目を集めるBMSG TRAINEE。近年ではライブ活動のみならず、メディア露出やタイアップ、SNSでの発信といった多角的な展開を見せ、その存在感を高めている。

直近では、各メディアでの連載展開が相次いでいる。25年末に開始された雑誌「JUNON」での連載やAOI、HALによる“アオハル”コンビでのファッション誌「nicola」の公式WEB「ニコラネット」での連載など、複数媒体で連載企画を同時に展開。こうした継続的な発信を通じて、個々のキャラクターと表現力への注目も高まっている。

さらに、26年3月にはファッションコーディネートアプリ「WEAR by ZOZO」とのタイアップ企画「WEAR Me, WEAR New」にも参加。BMSG4つ目のボーイズグループとしてデビューを控えるYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAの5名が登場し、撮り下ろしビジュアルとインタビューを通じて、自身の“在りたい姿”を表現した特別コンテンツが公開された。デビュー前にもかかわらず企業との取り組みも実現し、その存在に期待が寄せられていることがうかがえる。

また、SNSにおいてもその広がりは顕著だ。BMSG TRAINEEの公式アカウントは、日常の発信からパフォーマンスコンテンツまで、多角的なアプローチでファンとの接点を築いている。YouTube・TikTok・Instagramを中心に15万人規模のフォロワーを抱え、デビュー前ながら高い支持を獲得。YouTubeでは、26年3月に公開したカバー楽曲動画5本の累計再生数が170万回を超えるなど、着実に反響を広げている。

ライブ活動においても、デビュー前ながら経験を重ねている。26年3月に東京・豊洲PITで開催された＜BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026＞は、会場キャパシティを大きく上回る応募が寄せられ、追加公演を行うほどに。さらに26年3月開催の＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞への出演など、さまざまなステージを経験しながら、着実に実績を積み重ねている。

一連の取り組みを通じて見えてくるのは、BMSG TRAINEEの多面性だ。デビューを控えるYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAの5名を軸としながらも、AOIとHALによる“アオハル”コンビや、LEONとKAITOによる最年少コンビなど、さまざまな組み合わせでコンテンツが展開されている。SNSでの発信も含め、それぞれの関係性や個性が多角的に切り取られることで、個の魅力がより立体的に表現されている。

なお、4月15日（水）より、BMSG TRAINEEとして初の地上波レギュラー冠番組『BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE』（隔週水曜）の放送がスタートする。福岡放送・読売テレビ・中京テレビ・札幌テレビのＦＹＣＳホールディングス4局が設ける新レギュラー枠「FYCS NEW WAVE」の第一弾として展開される本番組は、トレーニーたちに「1つの共通メロディ」が与えられ、3チームに分かれて楽曲制作に挑む新感覚クリエイティブ音楽バラエティー。歌詞・振付・ステージ構成までを自ら創作し、わずか2日間で作品を作り上げる過程に密着する。6月28日（日）に番組イベントの開催も予定されており、放送と連動した展開にも注目が集まりそうだ。

『BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE』

16名のトレーニーが3つのチームに分かれ、1つの共通メロディをもとに自ら、歌詞・振付・ステージ構成を創作。

1つのメロディから3つの異なる音楽が生み出される新感覚クリエイティブ音楽バラエティ。 2026年4月15日(水)スタート

中京テレビ、福岡放送、札幌テレビ、読売テレビにて隔週水曜深夜放送 中京テレビ：24 時 54 分スタート

福岡放送：24 時 59 分 スタート

札幌テレビ：25 時 29 分 スタート

読売テレビ：25 時 34 分スタート

TVer・Locipo にて無料見逃し配信

Huluにて独占見放題配信 ［出演］

YUTA／KEI／RAIKI／TAICHI／KANTA／REN／KAIRI／KEITO／COTA／RYOMA／AOI／HAL／YU／KEISHIN／RYOTO／ISANA 番組ホームページ： https://www.ctv.co.jp/tryangle/

番組公式X：https://x.com/tryangle_bmsg

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tryangle_bmsg/

番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tryangle_bmsg