サッカー日本代表は６〜７月の北中米Ｗ杯で米テネシー州ナッシュビルをベースキャンプ地とする。カントリー音楽の中心地として有名な街。日系企業が進出し、親日的な都市としても知られる。世界一を目指す森保ジャパンにとって、快適に過ごせる環境の上、地元の応援も味方に試合に備える。また、６月上旬からの事前キャンプと、１次リーグ（Ｌ）第２戦のチュニジア戦を行うメキシコ・モンテレイも、親日家が多く“ホームアドバンテージ”が期待できそうだ。

６月の最高気温が４０度を記録することもあるモンテレイ。記念すべきＷ杯１０００試合目となるチュニジア戦は、暑さを考慮して試合開始は現地時間の午後１０時だが、事前キャンプでの暑熱対策や気候面での適応は、Ｗ杯を勝ち抜く上で重要な鍵を握るだろう。

ただ、気候面以外では日本を後押しする雰囲気が期待できる。人口約５３０万人でメキシコの第２の都市圏でもある同地には５０〜６０近い日本企業があり、７００人近い日本人が暮らしている。動画配信サービスの普及により「ワンピース」、「鬼滅の刃」などの日本アニメの人気も高く、日本へ旅行する人も多い。１６年近くモンテレイで暮らし、東北部日墨協会会長の平井伸治さん（５１）も「映画館で鬼滅の刃が上映された時は満員になりましたし、親日の若者、子どもたちがいっぱいいます」と明かす。

また、Ｗ杯開幕まで１００日を前にした２月２７日には試合会場のＢＢＶＡスタジアム内で「日墨スポーツ交流シンポジウム」が開催され、日本代表の長谷部誠コーチや、在メキシコ日本大使館の本清（ほんせい）耕造大使が、ガルシア知事らと交流。同２８日には長谷部コーチが現地の日本人とメキシコ人の子どもたちにサッカー教室を行うなど友好的関係も築いている。

Ｗ杯に向けて、モンテレイのあるヌエボ・レオン州のガルシア知事は治安強化に全力を注ぐと宣言しており、大通りの角には何台もパトカーが常時停車し、ヘリコプターでの巡回も行われるなど不安も少ない。チュニジア戦では東北部日墨協会が中心となり、日系企業と協力して青色のＴシャツを配布する「サムライブルー計画」も予定されており、“ホームアドバンテージ”も期待できる。親日の地で万全の準備を整え、森保ジャパンが掲げる「Ｗ杯優勝」への挑戦が始まる。（後藤 亮太）

◆モンテレイ メキシコ北東部に位置するヌエボ・レオン州の州都。シエラ・マドレ山脈などに囲まれており、山脈に当たった熱風がたまることから６月でも平均最高気温は３４度を記録する。日本が事前合宿を行うのは、チームホテルから車で約３０分の「ティグレストレーニングセンター」。同施設には天然芝ピッチが２面あるほか、選手・スタッフそれぞれのロッカールーム、ジム、メディカルルーム、ミーティングルームなどが完備されている。