【双子座】週間タロット占い《来週：2026年4月20日〜4月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月20日〜4月26日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月13日〜4月19日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分にプライドを持つでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の良さや能力を様々な所で活かしたいと思います。他の人に雑に扱われてしまうのが嫌になっていくでしょう。仕事や公の場では数字などの目に見える結果だけにこだわってしまいます。一時的に良い状態になっても、後々のことを考えて目線を変えた工夫もするようにしましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手に対して真面目に向き合うことに疲れてきます。楽な恋愛や楽な相手を求めたくなるようです。相手選びで背伸びをしすぎると大変な罠に引っかかることもあるので、気をつけましょう。シングルの方は、平和な日々が好きな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他の人に対してあまり壁がない時です。
｜時期｜
4月20日 変化すべき時 ／ 4月21日 不安になる
｜ラッキーアイテム｜
ふりかけ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞