今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月15日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


偏見と独断は失敗のもと。物事を冷静な目で見る努力を。

11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


ストレスがたまりがち。友人とのおしゃべりで発散しよう。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


やりたいことを目上から反対されそう。気長に説得して。

9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


気分がお疲れモードに。プライドは捨てて周囲にSOSを出そう。

8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


落とし物や忘れ物をしそう……。荷物は1つにまとめること。

7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


計画的に行動すると収穫がある日。行き当たりバッタリはNG。

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


年下から慕われそう。ただし特定の人をひいきしないように。

5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


万事、計画通りに進展する吉日。新しいことに挑戦すると◎。

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


合理的な考え方が大事。古い慣習は見直したいもの。

3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


正義を大切にすると◎。納得できないことは徹底抗戦を。

2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


ギャンブル運にツキあり。遊び感覚でトライしてみよう。

1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


発想が豊かな日。周囲の力を借りれば実現率はぐんとアップ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)