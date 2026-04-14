2026年4月15日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
偏見と独断は失敗のもと。物事を冷静な目で見る努力を。
ストレスがたまりがち。友人とのおしゃべりで発散しよう。
やりたいことを目上から反対されそう。気長に説得して。
気分がお疲れモードに。プライドは捨てて周囲にSOSを出そう。
落とし物や忘れ物をしそう……。荷物は1つにまとめること。
計画的に行動すると収穫がある日。行き当たりバッタリはNG。
年下から慕われそう。ただし特定の人をひいきしないように。
万事、計画通りに進展する吉日。新しいことに挑戦すると◎。
合理的な考え方が大事。古い慣習は見直したいもの。
正義を大切にすると◎。納得できないことは徹底抗戦を。
ギャンブル運にツキあり。遊び感覚でトライしてみよう。
発想が豊かな日。周囲の力を借りれば実現率はぐんとアップ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
偏見と独断は失敗のもと。物事を冷静な目で見る努力を。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ストレスがたまりがち。友人とのおしゃべりで発散しよう。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
やりたいことを目上から反対されそう。気長に説得して。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
気分がお疲れモードに。プライドは捨てて周囲にSOSを出そう。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
落とし物や忘れ物をしそう……。荷物は1つにまとめること。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
計画的に行動すると収穫がある日。行き当たりバッタリはNG。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
年下から慕われそう。ただし特定の人をひいきしないように。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
万事、計画通りに進展する吉日。新しいことに挑戦すると◎。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
合理的な考え方が大事。古い慣習は見直したいもの。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
正義を大切にすると◎。納得できないことは徹底抗戦を。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ギャンブル運にツキあり。遊び感覚でトライしてみよう。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
発想が豊かな日。周囲の力を借りれば実現率はぐんとアップ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)