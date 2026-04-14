第2子妊娠中の西野未姫「友達の中にいつも弟がいる」友人らが開いてくれた27歳の豪華誕生日会公開「飾り付けすごい」「弟さんそっくり」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】元AKB48でタレントの西野未姫が4月13日、自身のInstagramを更新。自身の誕生日会の様子を公開した。
【写真】第2子妊娠中の27歳元AKB「飾り付けすごい」弟も参加の豪華誕生日パーティー
4月4日に27歳の誕生日を迎えた西野は「お友達がお誕生日会してくれた時の写真」とコメントし、たくさんのバルーンなどで飾り付けられた部屋で頭にティアラをつけた自身が「27」のろうそくが立てられたピンクのハート型のケーキを持っている写真を公開。さらに「＃友達の中にいつも弟がいる」「＃仲良し」というハッシュタグを添え、弟や男女2人組YouTuber・パパラピーズのじんじんら5人との誕生日会ショットも披露した。
この投稿に、ファンからは祝福の声が届くとともに、「豪華なパーティー」「みんな楽しそうでほっこり」「弟さんとの関係性素敵」「飾り付けすごい」「弟さんそっくり」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子妊娠中の27歳元AKB「飾り付けすごい」弟も参加の豪華誕生日パーティー
◆西野未姫、豪華誕生日会公開
4月4日に27歳の誕生日を迎えた西野は「お友達がお誕生日会してくれた時の写真」とコメントし、たくさんのバルーンなどで飾り付けられた部屋で頭にティアラをつけた自身が「27」のろうそくが立てられたピンクのハート型のケーキを持っている写真を公開。さらに「＃友達の中にいつも弟がいる」「＃仲良し」というハッシュタグを添え、弟や男女2人組YouTuber・パパラピーズのじんじんら5人との誕生日会ショットも披露した。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは祝福の声が届くとともに、「豪華なパーティー」「みんな楽しそうでほっこり」「弟さんとの関係性素敵」「飾り付けすごい」「弟さんそっくり」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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