１３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３０１ドル高 ナスダック９連騰 １３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３０１ドル高 ナスダック９連騰

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１３日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比３０１．６８ドル高の４万８２１８．２５ドルと反発した。トランプ米大統領がイランとの停戦協議に関して、現在も継続しており、合意に向けて前進しているとの認識を記者団に示した。協議継続の期待から米原油先物相場が下落し、株買いを誘った。



ＩＢＭ＜IBM＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞、セールスフォース＜CRM＞が値を上げ、オラクル＜ORCL＞やスノーフレイク＜SNOW＞が急騰。ブラックストーン＜BX＞やデル・テクノロジーズ＜DELL＞が株価水準を切り上げ、レゲット＆プラット＜LEG＞が値を飛ばした。一方、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が軟調推移。ＡＴ＆Ｔ＜T＞やターゲット＜TGT＞が売られ、ベスト・バイ＜BBY＞やコナグラ・ブランズ＜CAG＞が安い。



ナスダック総合株価指数は２８０．８４ポイント高の２万３１８３．７３と９日続伸した。マイクロソフト＜MSFT＞やアルファベット＜GOOG＞が堅調。サンディスク＜SNDK＞が大幅高となり、コアウィーブ＜CRWV＞やＩＤＥＡＹＡバイオサイエンシズ＜IDYA＞が急伸した。半面、ウォルマート＜WMT＞やコストコ・ホールセール＜COST＞が冴えない展開。ファスナル＜FAST＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS