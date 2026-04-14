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「知っておきたい」赤ちゃんの紫外線対策。SPFが高い日焼け止めがNGな理由と正しい使い方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「肌トラブルを防ぐ、赤ちゃんの紫外線対策！日焼け止めの選び方！」と題した動画を公開した。動画では、赤ちゃんのデリケートな肌を守るための正しい日焼け止めの選び方や、意外と知られていない効果的な紫外線対策について解説している。



HISAKOさんはまず、赤ちゃんの皮膚の厚さは「大人の半分ぐらいしかない」と指摘し、非常に弱くトラブルが起きやすい状態だと説明する。特に生後3、4ヶ月以降は極度の乾燥肌に移行しやすく、クーラーの効いた涼しい室内から高温多湿な屋外へ出ることで汗が一気に蒸発し、さらに乾燥が進んでしまうというメカニズムを解説した。



続いて、赤ちゃん用日焼け止めの選び方に言及。「SPFは10から20、PAは1+ぐらいで十分」と述べ、それ以上強いものは肌への刺激が強すぎると注意を促した。また、成分表示を確認し、紫外線を肌の中で化学変化させる「紫外線吸収剤」が含まれているものは避け、紫外線を反射してブロックする酸化チタンなどの成分を含んだものを選ぶよう推奨している。



さらに、生後6ヶ月未満の赤ちゃんには、日焼け止めよりも物理的に直接日光を遮断する対策が重要だと語る。アスファルトの熱を直接受けやすいベビーカーは体感温度が50度を超えることもあるため、抱っこ紐と大きな日傘の組み合わせが適していると提案。また、赤ちゃんが帽子を嫌がる理由について、自分の顔の上に何があるかイメージできず不安になるためだとし、低月齢のうちから被ることに慣れさせることが大切だとアドバイスした。



動画の終盤では、日焼け止めを塗る前の最重要ポイントとして「保湿」を挙げた。水分が不足した肌に日焼け止めを塗って外出すると、肌の水分が奪われて脱水症状を起こしかねないと警告。「必ず保湿をして、水分をしっかり閉じ込めてから日焼け止めを付ける」という鉄則を強く訴えた。



赤ちゃんの肌は大人の肌とは構造が異なり、日焼けは火傷と同じ状態を引き起こす。日焼け止めの数値の高さにとらわれるのではなく、日傘などを用いた物理的な遮断と徹底した保湿という正しい知識を持つことが、夏の肌トラブルから子どもを守る最善の策であると結論付けた。