「なぜ職員が死ぬ」同僚の悲痛な手紙から描かれた郵便局員、リアルな怪異体験にゾッ…【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
町の隅々まで郵便物を配達して回る現役の郵便局員が、実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化した「郵便屋が集めた奇談」が話題だ。「配達があるので怖がってばかりもいられず、ただただ怪異に出合う郵便局員たちの話です」と作者の送達ねこ(@jinjanosandou)さんは語る。
読者からは「結構背筋がゾクッとしたけど、めちゃくちゃおもしろい…！」「いろいろなところに配達に行く郵便屋さんならではのお話!!」「こういう不思議で怖い話って好き」と好評の声が届いている。関東の郵便局で社員として働く送達ねこさんのもとには、同僚や他局から体験談が寄せられるという。今回紹介する話も、他局の配達員から届いた「やりきれない事件で誰にも話すつもりはなかったけど…」という一通の長い手紙から物語が展開していく。
■「怖い」よりも「不思議」が勝る理由
本作のように怪異現象の体験談が届くことは、漫画を描き始めてから増えたそうだ。しかしそれは単なる情報提供というより、「答えの出ない思い」を打ち明けてくれているように感じると送達ねこさんは言う。
「たとえば、霊体験にしても同僚や知っている人の霊だったりすると、『怖い』というより『言葉を交わしたい』という気持ちが勝りますよね。かつてはその人と親しく話したり、笑い合った時間が確かにあるのですから！それなのに、なぜ私たちはもう会えないのか、話せないのか。『怖さ』よりもそういう『不思議』が体験者さん本人の本筋になっているように思います」
■答えの出ない問いを共有する
親しい人なら幽霊でもいいから会いたい、話したい。そうなると、同じ怪異現象でも意味が変わってくる。「その人にとってはかけがえのない一生ものの体験だったりする。死は日常にあるのに、全くその後の世界が見えない。大変もどかしく大きな謎で、自分も体験者さんと一緒に考えたくなります。不思議な漫画を描く意味は、答えの出ない問いを共有することだと思っています」と語ってくれた。
本作を読んだ読者からは「W先輩のためにできることは、何だったんでしょう？」「物語のラストで『生きるための仕事でなぜ職員が病む なぜ職員が死ぬ』という言葉を読んだとき、涙があふれた」という感想が相次ぎ、読む者の胸を切なさで締め付けた。日本のどこかの町でひっそりと起こっている怪異を、ぜひのぞき見してみよう。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。