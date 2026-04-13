「初出し情報でびっくり」畑芽育、“普段からよく遊ぶ仲良しの”男性明かす。「中谷とよく遊ぶとは?!」
タレントで俳優の畑芽育さんは4月12日、自身のInstagramを更新。「普段からよく遊ぶ仲良しの友達」を明かし、驚きの声が上がっています。
【写真】畑芽育が“普段からよく遊ぶ仲良しの”男性
ファンからは「中谷さんとお友達なのびっくり」「中谷とよく遊ぶとは?!!?どういうこと!?!」「初出し情報でびっくりしてます」「どんな遊びするのか気になる」「中谷さんとアーチェリー！笑」など驚きの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】畑芽育が“普段からよく遊ぶ仲良しの”男性
「中谷さんとお友達なのびっくり」畑さんは「ドラマ『エラー』本日22:15〜第一話放送です！」と、自身が主演するドラマ『エラー』（テレビ朝日系）を告知し、4枚の写真を投稿。同ドラマ撮影中のオフショットを公開しました。また「なんと初回ゲストにはマユリカの中谷さんが出演してくださいます」と、お笑いコンビ・マユリカの中谷さんも紹介。畑さんは、中谷さんとの関係について「普段からよく遊ぶ仲良しの友達です」と明かし、4枚目には、畑さんが中谷さんを撮影する様子も載せました。
志田未来さんとも親交がある中谷さん同ドラマの公式Instagramアカウントも、畑さんと中谷さんのツーショットを公開。「主演のお2人と親交のある中谷さんがユメ(#畑芽育)と未央(#志田未来)が出会う物語の重要なシーンに登場します」と説明しています。中谷さんは畑さんだけではなく、同じく主演を務める俳優の志田未来さんとも親交があるようです。畑さん、志田さん、中谷さんのスリーショットも公開されているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)