犬の元気がなくなる飼い主の行動

1.ダラダラと叱ること

犬の元気がなくなる飼い主の行動は、ダラダラと叱ることです。

犬が危険な行動をしたとき、悪い行動をしたときは、「ダメ」「いけない」と一言だけ声をかけます。やめてくれたら叱るのはもうおしまいです。

「待て」「おすわり」でも構いません。危険な行動や悪い行動をやめ、正しい行動をすることができたときは、褒めておやつを与えてもOKです。

ダラダラと叱っても、そのほとんどを犬は理解することができないため、犬を叱るときは短い言葉を使って伝わりやすく、犬が理解しやすいようにしてあげましょう。

2.怒鳴りつけること

犬の元気がなくなる飼い主の行動は、怒鳴りつけることです。

飼い主に怒鳴りつけられた犬は萎縮してしまいます。不安・緊張・恐怖を感じます。おとなしくなったように感じられるかもしれませんが、恐怖心から元気がなくなってしまったのです。

怒鳴りつけられることが習慣になってしまった犬は、飼い主を避けたり恐れたりするようになることがあります。自分を守るための防衛反応なのです。

言うことを聞かせるために、上手くコントロールするために、怒鳴りつけてしまうのはやめましょう。飼い主は脅威ではなく、愛犬にとって安心できる存在であり続けましょう。

3.過剰に甘やかしたり干渉したりすること

犬の元気がなくなる飼い主の行動は、過剰に甘やかしたり干渉したりすることです。

過剰な甘やかし、過剰な干渉は、犬に強いストレスを与えることがあります。犬にもひとりきりで落ち着きたい時間があるからです。

本来であれば、犬は群れで生活をする動物であり、常に飼い主と一緒にいたがるものです。

しかし、人間と暮らす犬はそうではありません。お留守番をすることもできますし、ひとりきりの時間を有意義に過ごすこともできます。

人間との暮らしの中で、ひとりで安全に快適に楽しく過ごすことを学んできたのです。

過剰な甘やかしや干渉によって、犬の心に疲労が蓄積されてしまったとき、元気がなくなることがあります。逆に怒りっぽくなってしまうこともあるでしょう。

4.スマホやテレビばかり見ていること

犬の元気がなくなる飼い主の行動は、スマホやテレビばかり見ていることです。

犬は社会性の高い動物であり、人間とコミュニケーションをすることができます。そして、飼い主や家族との関わりや繋がりをとても大切しています。

飼い主がスマホやテレビばかり見ていると、嫉妬したり、不満を募らせたりし、元気がなくなることがあります。

わざとイタズラをしたり、粗相をしたりし、飼い主の気を惹こうとすることもあります。

スマホやテレビを見ている間も愛犬の様子に注目しましょう。スキンシップやコミュニケーションを待ち望んでいることがあります。

アイコンタクトだけでも喜んで満足してくれることもあるでしょう。

愛犬が落ち込んでいるときにみせる仕草や態度

ケージやクレートに入ったまま出てこなくなる ごはんを食べなくなる ベッドに入ってふて寝をする 飼い主が触ろうとすると威嚇する 呼んでも反応しない 目を合わせようとしない

このような仕草や態度が見られることがあります。落ち込み、消極的になってしまっているのでしょう。

まとめ

犬の元気がなくなる飼い主の行動を4つ解説しました。

ダラダラと叱ること 怒鳴りつけること 過剰に甘やかしたり干渉したりすること スマホやテレビばかり見ていること

犬の日々の元気は、飼い主の行動や接し方によって、大きく左右されてしまうことがあります。

叱りすぎ、怒鳴ること、過剰な干渉やコミュニケーション不足に注意し、愛犬の心の変化にも注目してみましょう。