俳優・原田龍二（55）の妻でタレントの原田愛（52）が13日までにSNSを更新。夫とともに入院中のタレント・松本明子（60）の見舞いに訪れたことを明かした。

松本の夫、俳優の本宮泰風（54）の兄が原田龍二で、松本と原田愛は義理の姉妹関係にあたる。松本が自身のブログにも原田愛との2ショットをアップするなど、普段から“仲良し姉妹”としても知られる。

夫婦で車椅子姿の松本を挟んだ3ショットを公開した原田愛は、ブログで見舞い時の様子を紹介。「日に日に回復されているようですが 出産以来の入院生活になってしまって」と心配しながら、「またいくつかの伝説が生まれましたね、なんて色々と盛り上がり、おしゃべりに花を咲かせました」とつづった。そして「無事に手術を終えられたのですがまだもう少しファイトです」と元気づけながら「また退院したらお祝いしましょうね」などと書き込んだ。

松本は3日に自身のインスタグラムで左足関節脱臼骨折による入院、休業を発表。前日に自宅前で転倒したことが原因で入院予定期間は約1カ月とし、「4/8還暦の誕生日を目前に大怪我、丙午、本厄です…」などとつづっていた。