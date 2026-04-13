12日、都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス2026」にタレントの渡辺満里奈（55）らが登壇。「遊ぶように生きよう！」をイベントメッセージに、美容や健康、日常生活でごきげんになるための習慣など華やかにトークを行った。

【映像】「ぶち壊してしまえ！」夫婦エピソードを語る渡辺満里奈

そんな中で渡辺に「日々を心地よく過ごすために、大切にしていること」を聞いた。

渡辺「ルーティンをあまり決めない。夫（名倉潤）はルーティンをなんでも決めるので、『そんなルーティンぶち壊してしまえ！』と言っている。（自身のルーティンは）毎日朝、ミルクティーを飲むぐらいで特にあまりない。だけど、楽しそうだなとか面白そうだなと思ったことはあまり躊躇しないでやってみるというのを気にしてる」

さらに最近始めた“新たな趣味”についても明かした。

渡辺「去年、『麻雀やらない？』と言われて、麻雀教室に通い始めた。麻雀はおじさんのやるものだと思っていて、それまで人生で1回もやってなかった。でも、やってみたらすごく楽しくて、『麻雀っておじさんのものじゃん』と思ってやらなかったら、こんなに楽しい世界は知らなかったなと思ったので、あれ？って少しでもアンテナが動いたときにすぐにやってみる。ダメだったらやらなくても、続けなくてもいいし、とにかくやってみるというのを大切にしている」

（『ABEMA Morning』より）