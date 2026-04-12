「こんな日が来るなんて」藤岡弘、の息子・藤岡真威人、親子で仮面ライダー“変身”ポーズ！ 「胸あつだわ」
俳優・藤岡弘、さんの息子で俳優の藤岡真威人さんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。親子で仮面ライダー1号の変身ポーズを披露しました。
【写真】藤岡真威人、親子で“変身”ポーズ
この投稿にコメントでは「貴重なスリーショット〜」「めちゃくちゃかっこいいです…」「かっこいい 感動です」「こんな日が来るなんて、おじさんは涙が出そうだよ」「新しい風が吹きましたね」「親子で変身、藤岡親子が初めて」「胸あつだわ」「これがどんなに素晴らしいことか。。」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】藤岡真威人、親子で“変身”ポーズ
「めちゃくちゃかっこいいです…」藤岡さんは「最高の思い出になりました！！！ 父さん、仮面ライダーありがとう！」とつづり、父で俳優の藤岡弘、さんと並んで仮面ライダー1号の変身ポーズをする姿など、貴重な親子ショットを披露しています。
東京・銀座三越でポップアップショップを開催中スイスの高級時計ブランド・ブライトリングが『仮面ライダー』放映55周年を記念した日本限定モデルを発表し、4月8日から東京・銀座三越で開催中のポップアップショップにて行われた発表会に藤岡弘、さんと藤岡真威人さんが登場しました。ポップアップショップには、仮面ライダー1号立像や仮面ライダー1号の愛機・サイクロン号なども展示され、4月14日まで開催中。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)