【立川】駅ナカで贅沢な土鍋ごはんとオカズが食べれちゃう人気のお店♪

JR立川駅(エキュート立川)の改札内2階にある、連日行列の大人気のお店「土鍋ご飯 然々」。試食会のご案内をいただいたので行って参りました！メニューがバラエティー豊富で、和食を中心にそろっています。今回は店員さんオススメの料理、レアサーモンレアカツいくら定食をレポさせていただきます。

サーモンレアカツいくら定食

メインの定食には土鍋で炊いたごはん♪味噌汁に付け合わせが付いてきます。卓上には、しば漬けと壺漬けが配備してあって好きな量を自由に食べる事が出来ます。

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土鍋ごはん

こだわりの土鍋で炊いたごはんは、1粒1粒が輝いています。シッカリとした歯ごたえに優しい甘味で、白飯とお新香だけでもパクパクモグモグと何杯でも食べられちゃう美味しさ。

噛んだ時の弾力が唯一無二で、家庭の炊飯器とは違う感じでした。嬉しい事に、ご飯はおかわり自由で何杯でも食べれちゃう。おなかがいっぱいになるまで食べられます。

メインのサーモンレアカツいくら

薄い衣をまとったジューシーなサーモンにプリっプリのいくら♪この組み合わせ、ホントに罪な組み合わせです。

チョイと醤油をたらして食べても良し。レモンをギュギュと搾ってさっぱりと楽しむのも良し。ピリッとわさびで食べるのも良し。

定食のスーパースターのタルタルソースを豪快に絡めて食べるのもいいですね。様々な食べ方が出来るので飽きないのも魅力♪

そしてなんといっても白飯との相性がバッチリで、白飯のおかわりを沢山しちゃいました！

豊富なメニューも魅力

メニューの種類が先程も述べましたがスゴい豊富で、この日のお客さんも８割が女性！さっぱりとした和食中心ってのもあるし、店内も静かで落ち着いた雰囲気も良いところです。

周りのお客さんがオーダーしたメニューを見たら、分厚い豚の角煮定食、鮭ハラス定食、若鶏のからあげ定食とざっくばらん♪

オプションでは明太子を注文している方も多く見受けられました。白飯に明太子は鉄板ですね。

まとめ

今回は駅ナカグルメを紹介させていただきました。

立川の近くに来たら駅ナカでカジュアルに少し贅沢なランチや夕飯。昭和記念公園に遊びに行った帰りにちょっと立川で下車して食事。駅ナカだから出来るメリットもあるのでオススメです。是非立ち寄って見て下さいね♪

【店舗情報】

所在地：東京都立川市柴崎町3-1-1 エキュート立川 2F エキナカWEST

営業時間：

・月曜日～土曜日 10:00～ 22:00 (L.O. 料理21:30)

・日曜日・祝日 10:00～ 21:00 (L.O. 20:30)