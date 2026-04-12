新大久保に韓国コスメのアウトレットショップ「エンパー（N% PERCENT）」がオープン！人気の商品をオトクにゲットできそうな予感



2026年3月20日、東京・新大久保にオープンしたのは「エンパー（N% PERCENT）」というショップ。

なんとこちら、韓国コスメや美容アイテムを扱うアウトレットショップなんですっ!!

数量限定アイテムや特別価格の商品などもあるとのことで、行くたびに掘り出し物に出会えそうな予感……！

【新たな出会いを楽しめる空間】

エンパーは韓国コスメや美容アイテム、生活雑貨、健康食品などをお得な価格で販売するセレクトショップ。

“発見する楽しさ” をコンセプトに構成された店内は、カテゴリーごとに分かれて陳列されていて、さまざまな商品を見て回ることができます。ここでなら心から気に入る商品と出会えそう……！

【ポイントカードでさらにお得】

エンパーに行ったら、ポイントカードを作るのも忘れずに♪ 会計の際に3000円ごとにスタンプ1個が付与され、スタンプ1個で200円引き、3個貯まると300円引き、10個貯まると1000円引きでお買い物できるそう！

カードの有効期限は発行日から1年間。買えば買うほど、さらにお得になるって嬉しいですね♪

【新大久保の新名所！】

エンパーの営業時間は10時〜22時。年中無休なので、新大久保に行ったらとりあえず足を運んで間違いはなさそう。JR新大久保駅からほど近い、大久保通りに面した場所なので、行きやすさも抜群です！

興味を持った方は、まずは公式Instagramや公式Xでお店の情報をチェックしてみてくださいね♪

参照元：Instagram ＠N% PERCENT、X @NPER_official、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

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