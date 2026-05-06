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意外と知らない離乳食の落とし穴「混ぜてあげる」と味覚が育たない理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育ch」が、「離乳食でやりがち！混ぜると味覚が壊れる（偏食/好き嫌い）」と題した動画を公開した。お口と姿勢の専門家であるまい先生が、離乳食を混ぜて与えることで生じる「味覚が育たない」というリスクについて詳しく解説している。



まい先生は、離乳食を混ぜて与え続けると、子どもが食材本来の味を認識できなくなると指摘する。五目ご飯を例に挙げ、「出汁と甘辛な味で食べられるが、こんにゃくやひじきの味は感じていない」と説明。同様に、ほうれん草のペーストとおかゆを混ぜて食べさせていると、ほうれん草単体で出した際に「違うもの」と認識され、食べてくれなくなるという。食材の風味が中和されたり消されたりした状態で食べているため、一つ一つの味を知る機会が失われてしまうのである。



この状態が続くと、白米や豆腐などを「味がない」と敬遠し、ふりかけやケチャップがないと食べられない偏食に繋がると警鐘を鳴らす。結果として、濃い味を好むようになり、将来的にジャンクフードを好む子どもになってしまうリスクがあるという。



動画の終盤では、味覚が育ち切り、咀嚼が完了する3～4歳頃までは、食材ごとの味や硬さを経験させるために「なるべく分けて与える」ことを推奨。すでに混ぜて育ててしまった場合のリカバリー策として、一口だけ単体で食べさせる取り組みを紹介した。食事を楽しむために混ぜることも大切だが、まずは食材単体の味を知ってもらうことが重要であると結論付けた。