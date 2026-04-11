ザボディショップ×マイメロディ&クロミ♡可愛すぎる限定ボディケアが登場

ザボディショップから、思わず手に取りたくなる可愛さの限定コラボが登場♡人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」が“森の妖精”になった特別パッケージで、ボディケアアイテムが2026年6月4日（木）より数量限定発売されます。毎日のケアタイムがもっと楽しくなる、見た目も香りもときめくラインナップをぜひチェックしてみてください♪

キュートな限定デザインに注目

今回のコラボでは、マイメロディ＆クロミが幻想的な“森の妖精”として登場。

ピンクグレープフルーツ・ストロベリー・モリンガの3つの香りとともに、見るたびに気分が上がるパッケージに仕上がっています。

ギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりな可愛さで、選ぶ時間まで楽しくなるのが魅力です♡

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香り別ボディケアラインナップ

シャワージェル PG(香り：ピンクグレープフルーツ)

価格：1,980円(税込)

ボディヨーグルト PG(香り：ピンクグレープフルーツ)

価格：2,970円(税込)

ミニボディケアギフト PG(香り：ピンクグレープフルーツ)

価格：2,255円(税込)

シャワージェルST(香り：ストロベリー)

価格：1,980円(税込)

ボディヨーグルトST(香り：ストロベリー)

価格：2,970円(税込)

ミニボディケアギフトST(香り：ストロベリー)

価格：2,255円(税込)

シャワージェルMO(香り：モリンガ)

価格：1,980円(税込)

ボディヨーグルトMO(香り：モリンガ)

価格：2,970円(税込)

ミニボディケアギフトMO(香り：モリンガ)

価格：2,255円(税込)

※シャワージェル60mLとボディバター50mLはギフトセットのみでの販売となり、単品販売はございません。

ジューシーで爽やかな柑橘系から甘くフレッシュなベリー、清らかなフローラルまで、その日の気分で選べるのも嬉しいポイント♪

使い心地も優秀なボディケア

シャワージェルは豊かな泡立ちでやさしく洗い上げ、アロエベラ葉汁配合でしっとりとした仕上がりに。

ボディヨーグルトは軽やかなテクスチャで素早くなじみ、シアバター＊1やアーモンドミルク＊2、ヒアルロン酸＊3配合でしっかり保湿します。

ボディバターはリッチな質感で乾燥した肌を包み込み、なめらかな肌へ導きます。

＊1シア脂（エモリエント成分）、＊2アーモンドエキス（整肌成分）、＊3ヒアルロン酸Na（保湿成分）

※発売日：2026年6月4日（木）

※予約開始：2026年5月14日（木）より店舗にて受付

毎日を彩るご褒美ボディケア♡

ザボディショップとマイメロディ＆クロミのコラボは、可愛さと実用性を兼ね備えた特別なシリーズ。香りに癒されながら、毎日のボディケアが楽しみになること間違いなしです♡数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりなアイテムです♪