AKB48の公式ブログが更新され、メンバー・鈴木くるみ（21）のグループ卒業を発表した。

公式ブログでは「本日4月10日（金）『ここからだ』公演にて、AKB48メンバー鈴木くるみが卒業を発表いたしました。以下、本人からのコメントを掲載させていただきます」と発表。なお「卒業公演は5月15日（金）を予定しております」としている

「私、鈴木くるみはAKB48を卒業します。約9年半の間、私のことを見つけて、応援してくださったファンのみなさん、本当にありがとうございました。私は12歳でAKB48に加入し、アイドルとしても、人としても未熟だった私を、AKB48というグループがここまで成長させてくれました」

「たくさん失敗してしまうこともありましたが、その度に味方でいてくださったファンのみなさんやメンバー・スタッフのみなさんに支えていただき、ここまで続けてくることができました。残り少ない時間ではありますが、ファンのみなさんからいただいた愛をお返しできるように、感謝の気持ちを伝えながら過ごしたいと思います。最後までよろしくお願いいたします」