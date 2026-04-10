崎山蒼志が4月15日(水)に発売するニューアルバム『good life, good people』より、先行配信曲「ending routine feat. 原口沙輔」のリリックビデオを公開した。

この楽曲は崎山蒼志と同世代でエレクトロからポップまで鋭いビート感覚と自由な発想でシーンを横断するトラックメーカー・原口沙輔との共作。2人でスタジオに入り、原口がビートを刻み、崎山がポロっと引いたギターをiPhoneで録ったり、それぞれの自由な発想が詰まった楽曲となっている。

リリックビデオは、楽曲のハイパーポップなニュアンスとネットミーム的な要素も組み合わさり、繰り返し開く扉が抜け出せないルーティンの不穏さも表現。引き込まれるように何度も見たくなる映像に仕上がっている。





◾️アルバム『good life, good people』

2026年4月15日（水）発売 初回生産限定盤 通常盤 購入：https://sakiyamasoushi.lnk.to/glgp_PKG

Pre-Add / Pre-save：https://sakiyamasoushi.lnk.to/glgp_PAPS ○初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）

SRCL-13617〜13618 \8,500（税込）

CD：全11曲

01 悪魔

02 人生ゲーム album remix (prod. 原口沙輔)

03 ending routine feat. 原口沙輔

04 ダイアリー

05 eden feat. かもめ児童合唱団

06 ghost feat. 諭吉佳作/men

07 eden inter

08 SOS

09 買ったばかりのものは

10 泡沫

11 人生ゲーム

Blu-ray：崎山蒼志“独演二十二歳・二十二唱”（2024年8月31日＠東京・品川インターシティーホール）

歌詞ブックレット

崎山蒼志書下ろしエッセイZINE ○通常盤（CD）

SRCL-13619 \3,300（税込）

CD：初回限定盤同様 ▼購入者特典内容

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

Sony Music Shop ・・・ オリジナルピック

楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ

崎山蒼志応援店 ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー

◾️＜good life, good people＞ 2026年6月12日（金）東京・Spotify O-EAST

開場 18:00 / 開演 19:00 【出演】

崎山蒼志

スペシャルゲスト

Mega Shinnosuke／紫 今／原口沙輔／諭吉佳作/men

バンド

冨樫マコト(Ba.)／高橋直希(Dr.) ▼チケット

指定席 7,200円

スタンディング 5,800円

※別途ドリンク代600円

※お一人様4枚まで

※小学生以上チケット必要 / 未就学児入場不可 ・チケット販売スケジュール

プレイガイド・イベンター先行受付

抽選受付期間：3月20日(金)20:00〜4月12日(日)23:59

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sakiyamasoushi/

ローソンチケット：https://l-tike.com/sakiyamasoushi/

イープラス：https://eplus.jp/sakiyamasoushi/

HOT STUFF：https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?lotRlsCd=82151 一般

発売日：5月9日（土）10:00〜

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sakiyamasoushi/

ローソンチケット：https://l-tike.com/sakiyamasoushi/

イープラス：https://eplus.jp/sakiyamasoushi/ ▼お問い合わせ

ホットスタッフ・プロモーション

Tel：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）