崎山蒼志、「ending routine feat. 原口沙輔」リリックビデオ公開
崎山蒼志が4月15日(水)に発売するニューアルバム『good life, good people』より、先行配信曲「ending routine feat. 原口沙輔」のリリックビデオを公開した。
この楽曲は崎山蒼志と同世代でエレクトロからポップまで鋭いビート感覚と自由な発想でシーンを横断するトラックメーカー・原口沙輔との共作。2人でスタジオに入り、原口がビートを刻み、崎山がポロっと引いたギターをiPhoneで録ったり、それぞれの自由な発想が詰まった楽曲となっている。
リリックビデオは、楽曲のハイパーポップなニュアンスとネットミーム的な要素も組み合わさり、繰り返し開く扉が抜け出せないルーティンの不穏さも表現。引き込まれるように何度も見たくなる映像に仕上がっている。
◾️「ending routine feat. 原口沙輔」
2026年4月8日(水)先行配信
Streaming＆Download：https://lnk.to/endingroutine
◾️アルバム『good life, good people』
2026年4月15日（水）発売
購入：https://sakiyamasoushi.lnk.to/glgp_PKG
Pre-Add / Pre-save：https://sakiyamasoushi.lnk.to/glgp_PAPS
○初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）
SRCL-13617〜13618 \8,500（税込）
CD：全11曲
01 悪魔
02 人生ゲーム album remix (prod. 原口沙輔)
03 ending routine feat. 原口沙輔
04 ダイアリー
05 eden feat. かもめ児童合唱団
06 ghost feat. 諭吉佳作/men
07 eden inter
08 SOS
09 買ったばかりのものは
10 泡沫
11 人生ゲーム
Blu-ray：崎山蒼志“独演二十二歳・二十二唱”（2024年8月31日＠東京・品川インターシティーホール）
歌詞ブックレット
崎山蒼志書下ろしエッセイZINE
○通常盤（CD）
SRCL-13619 \3,300（税込）
CD：初回限定盤同様
▼購入者特典内容
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
Sony Music Shop ・・・ オリジナルピック
楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー
セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ
崎山蒼志応援店 ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー
◾️＜good life, good people＞
2026年6月12日（金）東京・Spotify O-EAST
開場 18:00 / 開演 19:00
【出演】
崎山蒼志
スペシャルゲスト
Mega Shinnosuke／紫 今／原口沙輔／諭吉佳作/men
バンド
冨樫マコト(Ba.)／高橋直希(Dr.)
▼チケット
指定席 7,200円
スタンディング 5,800円
※別途ドリンク代600円
※お一人様4枚まで
※小学生以上チケット必要 / 未就学児入場不可
・チケット販売スケジュール
プレイガイド・イベンター先行受付
抽選受付期間：3月20日(金)20:00〜4月12日(日)23:59
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sakiyamasoushi/
ローソンチケット：https://l-tike.com/sakiyamasoushi/
イープラス：https://eplus.jp/sakiyamasoushi/
HOT STUFF：https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?lotRlsCd=82151
一般
発売日：5月9日（土）10:00〜
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sakiyamasoushi/
ローソンチケット：https://l-tike.com/sakiyamasoushi/
イープラス：https://eplus.jp/sakiyamasoushi/
▼お問い合わせ
ホットスタッフ・プロモーション
Tel：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
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