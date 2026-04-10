Snow Man、公式Xで憶測・事実と異なる情報の投稿へ注意喚起
9人組グループ・Snow Manの公式Xが10日、更新。SNS上で憶測や事実と異なる情報が多数見られることに関して、注意喚起を行った
【写真】誕生日コーデを楽しそうに選ぶ目黒蓮
投稿では「日頃より、Snow Manを応援くださり、誠にありがとうございます。皆様に大切なお願いがございます」とつづり「現在、SNSにおいて憶測による内容や事実と異なる情報の投稿が散見されております」と現状を報告。
「こういった情報の拡散や、関係者・個人に対する攻撃的な言動は、多くの人を傷つける行為です。誹謗中傷や憶測による発言はお控えいただけますよう心からお願い申し上げます」と冷静な対応を呼びかけた。
また「応援してくださる皆さまと、安心して楽しめる環境を大切にしていきたいと考えています。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします」と結んでいる。
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投稿では「日頃より、Snow Manを応援くださり、誠にありがとうございます。皆様に大切なお願いがございます」とつづり「現在、SNSにおいて憶測による内容や事実と異なる情報の投稿が散見されております」と現状を報告。
「こういった情報の拡散や、関係者・個人に対する攻撃的な言動は、多くの人を傷つける行為です。誹謗中傷や憶測による発言はお控えいただけますよう心からお願い申し上げます」と冷静な対応を呼びかけた。
また「応援してくださる皆さまと、安心して楽しめる環境を大切にしていきたいと考えています。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします」と結んでいる。