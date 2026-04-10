政府は１０日、５月上旬以降、石油の国家備蓄の約２０日分を追加で放出すると発表した。

米国とイランは２週間の停戦で合意したが、ホルムズ海峡の航行を巡る混乱は続く可能性がある。政府は、追加放出を通じて、国内での石油製品の供給不安を払拭（ふっしょく）する狙いだ。

経済産業省によると、５月上旬以降に国内にある複数の石油備蓄基地から追加放出を行う。中東地域以外からの原油調達の検討が進んでいることから、放出する日数を前回の３０日分から２０日分に減らした。放出する原油は、石油元売りと新たに随意契約を結んで売り渡す。

また、石油元売りなどの事業者に義務づけている民間備蓄では、一時的に備蓄量を緩和する措置の期限を今月１５日から１か月延長することも発表した。石油備蓄法は事業者に７０日分の備蓄を義務づけているが、現在は５５日分に引き下げられている。

ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、政府は、３月１６日から民間備蓄を１５日分、２６日から国家備蓄を３０日分と産油国共同備蓄を約６日分、段階的に放出している。放出量は今回の追加分を合わせると、過去最大の約７０日分となる。

資源エネルギー庁によると、日本の石油備蓄は昨年末時点で国内に２５４日分あった。今月７日時点（推計値）では計２２８日分（国家１４３日分、民間８０日分、産油国共同５日分）と２６日分減っている。

政府は１０日、中東情勢に関する関係閣僚会議を開き、高市首相は「原油の安定供給に万全を期す」と述べた。医療用手袋などの製品はアジア地域で中東産原油を原料にして生産されているとして、「供給確保やサプライチェーン（供給網）強靱（きょうじん）化の観点から、アジア諸国との相互協力、支援も検討していく必要がある」との考えも示した。