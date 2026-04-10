【漢字クイズ】「麻績」はなんて読む？長野県の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「麻績」はなんて読む？

「麻績」という漢字を見たことはありますか？ 長野県東筑摩郡の地名です。 いったい、「麻績」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「おみ」でした。 長野県東筑摩郡に位置している麻績村。 そんな麻績村には、PRキャラクターの「おみぽん」が存在しています。 生まれつき、お腹に「オ」、頭に「ミ」が描かれていて、お腹の「オ」は、麻績村の村称と同じなのだそう。 そんなおみぽんの特徴のひとつである体の色は、草木染の染料に落下したことがきっかけで、豊かな自然をイメージさせる緑色になったといわれていますよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『麻績村』

ライター Ray WEB編集部