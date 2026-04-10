「バケモノだろ」「三笘かよ。エグい」25歳日本代表MFのボール奪取→２人抜き→衝撃ミドル弾にネット驚愕！「絶対にビッグクラブいくわ」「11人居ればワールドカップ優勝やん」
現地４月９日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）の準々決勝第１レグで、佐野海舟と川崎颯太が所属するドイツのマインツがフランスのストラスブールとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。
この試合で、衝撃の先制ゴールを決めたのが佐野だった。
11分、自陣でボールを奪取すると、川崎とパス交換をしてから、左サイドを推進力のあるドリブルで一気に持ち上がる。そして、カットインして２人を抜き去り、ペナルティエリア外で右足を一閃。圧巻のミドルシュートでネットを揺らしてみせた。
この鮮烈なゴラッソにインターネット上では次のような声が上がった。
「バケモノだろ」
「何このスーパースター」
「自分でボール奪って運んで行って最後スーパーゴールを決めてるの見ていて笑ってしまう
「ボランチがそのプレイはヤベェ」
「どこまでできるんや佐野海舟」
「絶対にビッグクラブいくわ」
「11人居ればワールドカップ優勝やん」
「えぐすぎだろ」
「とんでもないゴラッソ決めとる」
「三笘かよ。エグい」
「これ、無双してるやん」
この25歳の輝きは増すばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アシストも日本人！佐野海舟が２人抜き→衝撃のミドル弾
この試合で、衝撃の先制ゴールを決めたのが佐野だった。
11分、自陣でボールを奪取すると、川崎とパス交換をしてから、左サイドを推進力のあるドリブルで一気に持ち上がる。そして、カットインして２人を抜き去り、ペナルティエリア外で右足を一閃。圧巻のミドルシュートでネットを揺らしてみせた。
この鮮烈なゴラッソにインターネット上では次のような声が上がった。
「何このスーパースター」
「自分でボール奪って運んで行って最後スーパーゴールを決めてるの見ていて笑ってしまう
「ボランチがそのプレイはヤベェ」
「どこまでできるんや佐野海舟」
「絶対にビッグクラブいくわ」
「11人居ればワールドカップ優勝やん」
「えぐすぎだろ」
「とんでもないゴラッソ決めとる」
「三笘かよ。エグい」
「これ、無双してるやん」
この25歳の輝きは増すばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アシストも日本人！佐野海舟が２人抜き→衝撃のミドル弾