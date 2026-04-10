《新作》ギンガムチェックがめちゃかわ♡【3COINS】の「ガジェットケース」

【3COINS（スリーコインズ）】に、春の洋服とも相性良く合わせられそうな「ガジェットケース」が登場したもよう。ケースには、トラッドムード漂うギンガムチェックのデザインがあしらわれており、コーディネートのワンポイントにもなってくれるかも。性別を問わず使えそうな、シンプルなデザインにも注目です。今回はそんな、おしゃれで可愛い3COINSの新作ガジェットケースを紹介します。

ついつい持ち歩きたくなる可愛さ

「PCケース：13インチ」のギンガムチェックは、イエローとブルーの2色展開。どちらも春の季節感を演出してくれそうな淡い色味のギンガムチェックが表面全体にプリントされており、よくある黒のケースとは一線を画す仕上がり。ガバッと3辺が開く仕様で、片側の大きなポケットにはノート型パソコンを収納。もう一方はポケットが2室に分かれているので、マウスやケーブル、仕事や勉強で使う筆記用具などをスマートに収納できます。

PCケースとお揃いで統一感アップ

PCケースと同柄の、「タブレットケース」も展開中。カラーバリエーションも同じ2色で展開されており、PCケースとセットで欲しくなるかも。ケース内には、内ポケットが付いているため、ノートや手帳などを一緒に入れて持ち歩くことも可能です。パソコンとタブレットで荷物が多くなっても、お揃いのケースがあれば気分が上がりそう。

いつもの持ち物に季節感を取り入れるなら、3COINSのガジェットケースがおすすめ。春らしさを演出してくれるギンガムチェックのケースで、パソコンやタブレットをおしゃれに持ち歩きましょう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる