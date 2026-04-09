PEACH JOHN 盛れる涼感ブラ♡ひんやり快適インナー新作

暑い季節もおしゃれに快適に過ごしたい方へ♡PEACH JOHNから、ひんやり気持ちいい「クーリッシュ」シリーズが登場しました。接触冷感や吸水速乾など、夏に嬉しい機能を詰め込んだアイテムがラインナップ。涼しさと美しいシルエットを同時に叶える、今注目のインナーシリーズをチェックしてみてください♪

盛れる涼感ブラが登場♡

「クーリッシュブラ」は3,900円（税込）、BC・DEカップ（UB65/70/75）展開。接触冷感＆通気穴あきパッドでムレにくく、涼しい着け心地が魅力です。

ソフトワイヤーでストレスフリーにフィットしながら、自然にバストメイクできるのがポイント。

同シリーズのショーツ（1,800円税込・S/M/L）やソング（1,800円税込・S/M・M/L）とセット使いもおすすめです。

カラーはグレージュ・ピンク・ホワイトブルー・ブルーグリーン・ブラックの全5色。

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汗対策インナーも充実

クーリッシュショートキャミソール

「クーリッシュインナー」シリーズは、接触冷感・吸水速乾に加え、ワキや背中の汗対策パッドを搭載。

クーリッシュショートトップ

クーリッシュノンワイヤーブラキャミソール

ショートキャミソール（2,700円税込）、ショートトップ（2,500円税込）、ノンワイヤーブラキャミ（2,900円税込）はS～LLサイズで展開。

クーリッシュキャミソール

クーリッシュタンクトップ

クーリッシュスリップ

さらにキャミソール（2,400円税込）やタンクトップ（2,400円税込）、スリップ（2,700円税込）もラインナップ。ベージュやブラックなど日常使いしやすいカラーが揃っています。

快適さと機能性を両立

広範囲の汗取りパッドや防水布により、汗のしみ出しやニオイを軽減。抗菌・防臭機能も備え、暑い日でもさらりとした肌ざわりをキープします。

トレンドのショート丈や2WAY仕様など、ファッションに合わせて選べるのも魅力。毎日のコーデに取り入れやすい設計です。

夏をもっと快適に

PEACH JOHNの盛れる涼感ブラ＆インナーは、暑さ対策と美しさを両立した優秀アイテム♡汗やムレが気になる季節でも快適に過ごせるので、日常使いはもちろんお出かけにもぴったりです。

自分に合った一枚を見つけて、夏のインナー選びをアップデートしてみてください♪