アップルの「折りたたみiPhone」の発売が遅れる可能性が浮上しました。

↑折りたたみiPhoneの9月発売に一抹の不安（画像提供／Ritupon Baishya／Unsplash）。

日経新聞によると、技術的な問題が初期のテスト生産の段階で発生しており、初回の出荷が数か月遅れる可能性があるとのこと。現在の状況では量産スケジュールに遅れが生じるリスクがある模様です。

その一方、折りたたみiPhoneは予定通り2026年9月に発売されるという見方は依然として健在です。最近でもブルームバーグは、アップルはiPhone 18 ProおよびPro Maxと同時に、もしくはそれらのすぐ後に折りたたみモデルを発表する予定であると報じています。

それでも折りたたみiPhoneの発売日は確定しておらず、まだ問題が発生することも考えられます。たとえば、Engadgetは、ヒンジやディスプレイ周辺で製造上または耐久性の問題が起きた場合、発売が2027年にずれ込む可能性もあると述べています。

4月は技術検証テストにおける大きな山場であり、5月上旬にかけてが今後の発売スケジュールを左右する正念場となりそうだ、と日経は述べています。今後の動向から目が離せません。

Source: Engadget

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