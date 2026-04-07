通勤・通学の相棒にぴったり♡ 今年顔な【2000’sなデザイン】のバッグ特集

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この春、相棒バッグを新しくしてみない？そこで今回は、今年顔な「2000’sデザイン」のバッグ特集をお届けします。通勤・通学には大容量がいい…でもおしゃれさも譲れない！そんなぷりかわ乙女にぴったりなバッグをご紹介。あなたにぴったりのデザインが見つかるはず♡

2000’sなデザインが今年顔なんです！

大きめバッグを今っぽくアプデするなら、Y2Kなデザインを選ぶべし。特に今季は、ベルトやスタッズなど、強めなアクセントがザクザク。

Cordinate 【CHARLES＆KEITH】レザーバッグ

ヴィンテージライクなレザー加工でオトナ顔

どこか懐かしさを感じるエイジング加工。カッチリした出勤コーデもOLっぽく見せないY2Kなデザイン。

レザーバッグ（26.5×38×13.5cm）18,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）トレンチコート 18,700円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 スカート 6,590円／ZARA（ザラ）

Item 【Archivepke】ブラウンスタッズつきバッグ

上品レザーで大人っぽいデザイン。 絶妙なブラウンカラーが、コーデにしゃれ感をプラスしてくれる。

ブラウンスタッズつきバッグ（25×36×2cm）41,800円／Archivepke

Item 【Heart Tattoo】レースアップショルダーバッグ

ペットボトルが縦に入る収納力。さりげないリボンのあしらいにキュン♡

レースアップショルダーバッグ（21×30×11cm）9,900円／Heart Tattoo（HANA SHOWROOM）

Item 【ROH SEOUL】ベルトつきショルダーバッグ

シンプルだけどフォルムにひとクセある、韓国っぽバッグ。

ベルトつきショルダーバッグ（33×32×13cm）49,500円／ROH SEOUL

Item 【Birthdayroom】スタッズつきトートバッグ

辛口なスタッズデザイン。1泊2日程度の小旅行なら、これひとつで十分。中身が見えないファスナーつきなのもうれしい♡

スタッズつきトートバッグ（28×44×16cm）4,400円／Birthdayroom（アンティローザ）

撮影／三つ葉ちひろ（モデル分）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND） ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／那須ほほみ

※バッグのサイズはタテ×ヨコ×マチ（cm）で編集部調べです。

Ray編集部 エディター 草野咲来