通勤・通学の相棒にぴったり♡ 今年顔な【2000’sなデザイン】のバッグ特集
この春、相棒バッグを新しくしてみない？そこで今回は、今年顔な「2000’sデザイン」のバッグ特集をお届けします。通勤・通学には大容量がいい…でもおしゃれさも譲れない！そんなぷりかわ乙女にぴったりなバッグをご紹介。あなたにぴったりのデザインが見つかるはず♡
2000’sなデザインが今年顔なんです！
大きめバッグを今っぽくアプデするなら、Y2Kなデザインを選ぶべし。特に今季は、ベルトやスタッズなど、強めなアクセントがザクザク。
Cordinate 【CHARLES＆KEITH】レザーバッグ
ヴィンテージライクなレザー加工でオトナ顔
どこか懐かしさを感じるエイジング加工。カッチリした出勤コーデもOLっぽく見せないY2Kなデザイン。
Item 【Archivepke】ブラウンスタッズつきバッグ
上品レザーで大人っぽいデザイン。 絶妙なブラウンカラーが、コーデにしゃれ感をプラスしてくれる。
Item 【Heart Tattoo】レースアップショルダーバッグ
ペットボトルが縦に入る収納力。さりげないリボンのあしらいにキュン♡
Item 【ROH SEOUL】ベルトつきショルダーバッグ
シンプルだけどフォルムにひとクセある、韓国っぽバッグ。
Item 【Birthdayroom】スタッズつきトートバッグ
辛口なスタッズデザイン。1泊2日程度の小旅行なら、これひとつで十分。中身が見えないファスナーつきなのもうれしい♡
撮影／三つ葉ちひろ（モデル分）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND） ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／那須ほほみ
※バッグのサイズはタテ×ヨコ×マチ（cm）で編集部調べです。
Ray編集部 エディター 草野咲来