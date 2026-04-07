通勤・通学の相棒にぴったり♡ 今年顔な【2000’sなデザイン】のバッグ特集

この春、相棒バッグを新しくしてみない？そこで今回は、今年顔な「2000’sデザイン」のバッグ特集をお届けします。通勤・通学には大容量がいい…でもおしゃれさも譲れない！そんなぷりかわ乙女にぴったりなバッグをご紹介。あなたにぴったりのデザインが見つかるはず♡

大きめバッグを今っぽくアプデするなら、Y2Kなデザインを選ぶべし。特に今季は、ベルトやスタッズなど、強めなアクセントがザクザク。

どこか懐かしさを感じるエイジング加工。カッチリした出勤コーデもOLっぽく見せないY2Kなデザイン。

上品レザーで大人っぽいデザイン。 絶妙なブラウンカラーが、コーデにしゃれ感をプラスしてくれる。

ペットボトルが縦に入る収納力。さりげないリボンのあしらいにキュン♡

シンプルだけどフォルムにひとクセある、韓国っぽバッグ。

Item 【Birthdayroom】スタッズつきトートバッグ

辛口なスタッズデザイン。1泊2日程度の小旅行なら、これひとつで十分。中身が見えないファスナーつきなのもうれしい♡

スタッズつきトートバッグ（28×44×16cm）4,400円／Birthdayroom（アンティローザ）

撮影／三つ葉ちひろ（モデル分）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND） ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／那須ほほみ

※バッグのサイズはタテ×ヨコ×マチ（cm）で編集部調べです。