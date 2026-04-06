【ユニクロ】で可愛いの見つけた！ 大人の爽やか見え♡「着映えブラウス」

新しい出会いが多い春。好印象を残したいシーンに取り入れたいのが、顔まわりをパッと明るく見せてくれるトップス。大人が着るなら、今回紹介する【ユニクロ】のブラウスがおすすめです。爽やかな素材やデザインで、着映えを狙えそう。きれいめにもカジュアルにも振りやすく、ワードローブに備えておくと活躍してくれるはず。

刺繍ディテールが華やかなショート丈ブラウス

【ユニクロ】「エンブロイダリーブラウス/5分袖」\3,990（税込）

裾の刺繍やスカラップデザインが、華やかなアクセントになるブラウス。1枚で着映えを狙えて、いつものパンツやスカートに合わせるだけで新鮮な印象に。袖にはふんわりとボリュームがあり、二の腕のラインを拾いにくいのも嬉しいポイント。ショート丈なので、幅広いボトムスと好バランスに着られそうです。

上品な顔まわりを演出するシャーリングブラウス

【ユニクロ】「ライトコットンシャーリングブラウス」\1,990（税込・セール価格）

シャーリングが華やかで、女性らしい雰囲気をまとえそうなブラウス。ほんのりと透け感のある素材が使われており、春らしい爽やかな着こなしに導いてくれます。胸元のリボンは結んでクラシカルに仕上げるほか、垂らして抜け感のあるコーデを楽しむのも◎ ジャケットやパーカーのインナーにも使いやすく、さまざまな着こなしを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M