ザ・ノース・フェイスのフットウェアに特化した新店舗が心斎橋に　足の3Dスキャンやソール交換サービスを提供

「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」が、クオーツ心斎橋に「THE NORTH FACE FOOTWEAR SHINSAIBASHI」を出店する。オープンは4月25日。

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新店舗は、4月25日に開業する商業施設「クオーツ心斎橋」の4階に位置し、同ブランドでは世界初となるフットウェアを中心に展開するコンセプトショップ。ストアコンセプトに「Evolve in Motion」を掲げ、常に変化する自然環境の中で、人とギアがともに進化していくことを目指すブランドの姿勢を、製品や体験を通じて感じることのできる空間となる。

店頭では、シダスジャパンが展開する精密な足部計測の3Dスキャン機器「SIDAS FEET BOX EVO」を設置。足の左右差や癖など現状の課題を可視化し、常駐するシューフィッターの資格を持つスタッフが、ライフスタイルに合わせたフットウェアを提案する。ヴィブラムジャパンが提供するアウトソールを使用したリソールサービスでは、優れたグリップ力と耐久性の9種類のVibram Sole（ヴィブラムソール）中から交換可能。また、日本有数の靴下の産地である奈良県で編み立てた、ローゲージソックス（2色、3520円）を限定販売する。

◾️THE NORTH FACE FOOTWEAR SHINSAIBASHI

オープン日：2026年4月25日（土）

所在地：大阪市中央区南船場3-12-14 QUARTZ SHINSAIBASHI 4階

営業時間：10:00 〜 20:00 ※施設の営業時間に準じる