開催：2026.3.31

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 3 - 1 [ツインズ]

MLBの試合が31日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとツインズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はクリス・バビク、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。

2回表、5番 マシュー・ワルナー 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでツインズ得点 KC 0-1 MIN

2回裏、9番 カイル・イズベル 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 KC 2-1 MIN

7回裏、8番 アイザック・コリンズ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 3-1 MIN

試合は3対1でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのクリス・バビクで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はツインズのシメオン・ウッズリチャードソンで、ここまで0勝1敗0S。ロイヤルズのシュライバーにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 07:30:24 更新