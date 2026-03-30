【埼玉県の人気日帰り温泉】「アクアイグニス吉川美南」は癒やしと食の複合温泉施設。天然温泉と絶品スイーツでリラックス
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「アクアイグニス吉川美南」です。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
「施設全体が非常にスタイリッシュで清潔感があり、高級感も感じる」
「温泉だけでなく、本格的なパンやスイーツのクオリティが非常に高い」
「ミネラルミスト浴のデトックス効果が素晴らしく、体の芯から温まる」
▼アクセス
所在地：埼玉県吉川市美南3丁目25-1
アクセス：JR武蔵野線「吉川美南駅」からすぐ
▼料金
平日：830円
土・日・祝：930円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「アクアイグニス吉川美南」です。
「アクアイグニス吉川美南」は「癒やし」と「食」の極上空間「癒やし」と「食」をテーマにした複合温泉施設。天然温泉「アクアイグニス武蔵野温泉」に加え、石風呂とミネラルミストを組み合わせた「ルフロ（ミネラルミスト浴）」で心身をリセットできます。食の面では、有名シェフが手掛けるショコラトリー「ル ショコラ ドゥ アッシュ」や、こだわりのパン屋「マリアージュ ドゥ ファリーヌ」、さらに「金沢まいもん寿司」など、温浴施設の枠を超えた贅沢なグルメ体験が可能です。
「アクアイグニス吉川美南」の口コミは？「アクアイグニス吉川美南」には以下のような口コミが寄せられています。
「施設全体が非常にスタイリッシュで清潔感があり、高級感も感じる」
「温泉だけでなく、本格的なパンやスイーツのクオリティが非常に高い」
「ミネラルミスト浴のデトックス効果が素晴らしく、体の芯から温まる」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：埼玉県吉川市美南3丁目25-1
アクセス：JR武蔵野線「吉川美南駅」からすぐ
▼料金
平日：830円
土・日・祝：930円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)