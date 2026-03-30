シスレーのリップ＆チークカラー新作♡ふんわり血色美を叶える注目アイテム

気品あるツヤとふんわり血色感をひとつで叶える新作が登場♡シスレーから、リップにもチークにも使えるマルチカラーが発売されます。とろけるようなムーステクスチャーと軽やかなつけ心地で、まるで素肌が美しく色づいたような仕上がりに。忙しい日でも手軽に美しさをプラスできる、今注目のアイテムです♪

ふんわり軽やかなベルベット質感

「カラー クラウド」は、クリーミーなムースが肌に溶け込むようになじむ新感覚のリップ＆チークカラー。ベルベットマットでありながらパウダリーな仕上がりで、軽やかに色づくのが特徴です。

ベタつきのないエアリーなテクスチャーは、まるでセカンドスキンのような快適さ。長時間自然な美しさをキープします。

キスミー フェルム数量限定♡春色ルージュでやわらか血色リップ

リップもチークもこれ1つ

マルチユース処方で、リップにもチークにも使用可能。唇にはふっくらとしたボリューム感を与え、頬にはやわらかな血色感をプラスします。

さらに〈ブラァ効果〉で色ムラをカバーし、なめらかなベビースキンのような印象に。コンパクトで持ち運びやすく、外出先でのメイク直しにもぴったりです。

自在に楽しめる3色展開

「カラー クラウド（リップ＆チークカラー）」は全3色、各9,020円（税込）。

1 タウニー：あたたかな血色感を添えるディープヌード

2 ロージー：みずみずしく華やかなロージーピンク

3 ベリー：深みと華やかさを兼ね備えたラズベリーローズウッド

重ね塗りで発色を調整できるため、ナチュラルメイクからしっかりメイクまで幅広く対応します。

洗練された血色美を手に入れて♡

シスレーの新作リップ＆チークカラーは、軽やかな使い心地と美しい発色で、日常のメイクをワンランクアップしてくれるアイテム♡ひとつで顔全体の印象を整えられる手軽さも魅力です。

自分らしい血色感を楽しみながら、洗練された大人のメイクを叶えてみてください♪