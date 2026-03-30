無骨さと洗練が同居する！【ユニバーサルオーバーオール】が放つ実力派の革財布がAmazonで販売中！
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ワークウェアの魂をその手に！【ユニバーサルオーバーオール】の機能的な二つ折り財布はAmazonで販売中！
ワークウェアブランドならではのタフな精神を受け継いだ、使い勝手の良い二つ折り財布。シボ感のある上質な素材を使用し、オレンジ色のブランドラベルが目を引くデザインに仕上がっている。コンパクトながら収納力に優れ、日常使いに最適な一品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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カードポケットを効率的に配置しており、必要なカードをスマートに持ち運ぶことができる。無駄のないレイアウトにより、財布を広げた際の視認性が高く出し入れもスムーズだ。
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コインケース部分はスナップボタン式で大きく開くため、小銭の確認が容易に行える。しっかりとしたマチがある設計で、小銭を多く入れても全体の厚みを抑えられる構造だ。
紙幣を収納するスペースは深く設計されており、お札の端が飛び出すことなく安全に保管できる。耐久性の高い素材を使用しているため、毎日の出し入れでも型崩れしにくい。
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手になじむ柔らかな質感と、ブランドを象徴するロゴパーツが絶妙なバランスを保っている。カジュアルな装いはもちろん、ビジネスシーンでも個性を演出できる汎用性の高さが魅力だ。
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ワークウェアブランドならではのタフな精神を受け継いだ、使い勝手の良い二つ折り財布。シボ感のある上質な素材を使用し、オレンジ色のブランドラベルが目を引くデザインに仕上がっている。コンパクトながら収納力に優れ、日常使いに最適な一品だ。
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