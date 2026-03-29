食物繊維が足りていない犬がみせるサイン

1.「便秘」になることがある

食物繊維が足りていない犬がみせるサインには「便秘」があります。

毎日うんちが出ていた犬に“今日は出ていないな…”ということがあったり、いつもよりうんちの量が少なかったり、2日ほど出なくなることもあります。

いつもよりうんちが硬く、排便に時間がかかったり、力んでいる様子が見られたりすることもあります。

不溶性食物繊維は、うんちの材料になる食物繊維であるため、不足すると便秘になったり、うんちの量が少なくなったり、数日出ないなどの原因になることがあります。

水溶性食物繊維は、うんちに水分を与える食物繊維であるため、不足するとうんちが硬くなってしまい、スムーズな排便ができなくなる原因になることがあります。

食物繊維には、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維があり、どちらの食物繊維もバランスよく摂ることが大事です。

2. 「軟便または下痢」になることがある

食物繊維が足りていない犬がみせるサインには「軟便または下痢」があります。

不溶性食物繊維と水溶性食物繊維のバランスが乱れていることが主な原因です。どちらかを摂り過ぎていたり、どちらかが不足していたりし、腸内環境が乱れてしまったのです。

また、水溶性食物繊維にはうんちに水分を与える役割があるため、水溶性食物繊維の摂り過ぎも軟便または下痢の原因になることがあります。

1日1回の軟便または下痢であれば様子を見てもよいかと思いますが、1日に何度も軟便または下痢をするときは、すぐに動物病院で診てもらいましょう。

3.「おならが臭う」ことがある

食物繊維が足りていない犬がみせるサインには「おならが臭う」があります。

犬もおならをしますが、基本的にはほとんどニオイは感じられません。食物繊維が足りていない犬のおならが臭うのは、腸内環境が乱れてしまっているからです。

食物繊維は腸内に住んでいる善玉菌のエサになります。エサが少ない状態では善玉菌が増えることができず、悪玉菌が増え、腸内環境を悪化させてしまうことがあります。

不溶性食物繊維と水溶性食物繊維をバランスよく摂ることが大事であることと同じように、腸内環境を整えるためには、善玉菌と悪玉菌のバランスも大事なのです。

食物繊維が豊富な犬にもおすすめの食材

犬に最もおすすめしたい食材は「りんご」です。

りんごには「ペクチン」と呼ばれる食物繊維が豊富に含まれており、りんご1個（可食部100g）あたりの食物繊維の含有量は約1.9gです。

そのうち、不溶性食物繊維は約1.4g、水溶性食物繊維は約0.5gです。

りんごの80％以上を水分が占めているため、犬がりんごを食べることで食物繊維を補うことができるだけでなく、水分補給にも役立ちます。

ドライフードのトッピングとしてもおすすめですし、食物繊維を補いながらヘルシーな間食を与えたいときのおやつにもおすすめできます。ただし、りんごは大きさによっては食道に詰まってしまったり、アレルギーを起こすこともあります。与える際は、注意して与えましょう。

まとめ

食物繊維が足りていない犬がみせるサインを3つ解説しました。

「便秘」になることがある 「軟便または下痢」になることがある 「おならが臭う」ことがある

このようなサインが見られたとき、改善するために食物繊維を摂らせてあげたいと考えるかもしれません。

不溶性食物繊維と水溶性食物繊維のバランスが大事です。不足もよくありませんが、摂り過ぎると犬が体調を悪くしてしまうことがあります。

どちらの食物繊維が不足しているのか、ということも見極めて与えるようにしましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)