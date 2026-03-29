【ダンツフレーム】 2027年1月 発売予定 価格：26,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ファット・カンパニーより、2027年1月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ダンツフレーム」。こちらは、Cygamesが運営するゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場するお人よしなウマ娘「ダンツフレーム」を立体化したものだ。

今回は、ダンツフレームが自身の勝負服である「まんなか◎スポットライト」を身にまとった姿でフィギュア化されている。腕を大きく上げてストレッチしているようなポーズになっており、今からひとっ走りしそうな直前といった見た目だ。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約280mmだ

体をほぐしている最中のため、その表情もどこか穏やかだ。頭の上にはピンクのイヤーネットが着けられた耳のほか、その間からアホ毛が1本、つんと飛び出している。またショートヘアの一部は白く染められており、よく似合っている。

ちなみに今回展示されていたものは両目を開けた表情のものだったが、それとは別に大きく口を開けて片目をつむってウインクしている差し替えパーツも付属している。どちらも魅力的で、気分に合わせて付け替えて楽しめそうだ。

ちょっとおすまし顔!?

鋭利なアホ毛が飛び出している！

耳に着けたピンクのイヤーネットも再現

ダンツフレームが身につけている勝負服も、なかなかユニークなデザインだ。胸元を強調するかのように、上半身にはショート丈のジャケットを羽織っており、その下には胸元を隠すピンクのインナーと、ウエストあたりで縛った白い衣装を身につけているのだが……いったいどのような構造なのか気になってしまう。

勝負服は色合いもかわいらしい

紐のように縛った部分があるなど、かなり変わったデザインだ

ジャケットの袖部分は市松模様になっている

ウエストは露出度が高めで、下半身は体に密着したスポーツウェア風のレギンスに、ピンクのショートパンツというスタイルだ。このパンツ部分からも、ベルト状の紐が数本伸びており、躍動感のある動きが表現されている。

レギンスの上にパンツを履いているような姿だ

パンツからベルトが数本伸びている

台座にはダンツフレームの名前が書かれている

こちらの「ダンツフレーム」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の受付は4月8日までと、あと少しだけ余裕がある。その前に実物を見ておきたい人は、この機会にお店に足を運んでみることをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C) Cygames, Inc.