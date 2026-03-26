Mitea ORGANIC×どうぶつの森♡癒しの限定スキンケアコレクション登場
人気スキンケアブランドMitea ORGANICから、どうぶつの森とのスペシャルコラボが登場♡パッケージにはおなじみのどうぶつたちが描かれ、毎日のスキンケアがもっと楽しくなるデザインに。コスメだけでなく雑貨も充実したラインナップで、癒しと機能性を同時に叶える注目コレクションです♪
癒しデザインのスキンケアライン
今回のコレクションは、オーガニックの恵みを活かしたスキンケアと、どうぶつの森のやさしい世界観が融合した特別仕様。
クレンジングセラムオイルは120mLで1,848円（税込）、アクアセラムウォッシュは100gで1,188円（税込）。
ホワイトニングセラムローション（医薬部外品）は120mLで1,991円（税込）、リペアミルクも100mLで1,991円（税込）と、毎日のケアをしっかりサポートします。
さらにインテンシブマスクC・インテンシブマスクグリーンリペアは各23mL・1枚352円（税込）で、集中ケアにもぴったりです。
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リップ＆ボディケアも充実
セラムオイルリップスティックは全6色で各995円（税込）。
D01マンダリーヌコンフィ、D02マロングラッセ、D05ピグピンク、限定色D09サクラクリア、D10サンドピーチ、D11ストロベリーピンクと、豊富なカラー展開が魅力です。
アクアボディミスト クールDは30mL・1,320円（税込）、アクアセラムシートDは10枚入り539円（税込）。冷感と香りでリフレッシュできるアイテムとして、これからの季節に活躍します。
ミニサイズキットは1,650円（税込）で、旅行やお試しにも便利です。
可愛さ広がる限定雑貨アイテム
コラボならではの雑貨も見逃せません。シリコンリップケースは2,200円（税込）、アクアセラムシート2Pポーチ入りは1,650円（税込）。
ダイカットミラーは1,320円（税込）。さらにUVミルクポーチ入りは3,520円（税込）で、実用性と可愛さを兼ね備えたラインナップとなっています。
2026年3月31日（火）より、ファミリーマート・コスメキッチン・ビープルなどで順次発売。数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。
※一部商品はファミリーマートでの取り扱いがありません。
© Nintendo
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
癒しと美しさを毎日に♡
どうぶつたちのやさしい世界観に包まれた今回のコレクションは、使うたびに気分が上がる特別な存在♡スキンケアも雑貨も揃う充実のラインナップで、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです。
日常に癒しとときめきをプラスしたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪