Mitea ORGANIC×どうぶつの森♡癒しの限定スキンケアコレクション登場

人気スキンケアブランドMitea ORGANICから、どうぶつの森とのスペシャルコラボが登場♡パッケージにはおなじみのどうぶつたちが描かれ、毎日のスキンケアがもっと楽しくなるデザインに。コスメだけでなく雑貨も充実したラインナップで、癒しと機能性を同時に叶える注目コレクションです♪

癒しデザインのスキンケアライン

今回のコレクションは、オーガニックの恵みを活かしたスキンケアと、どうぶつの森のやさしい世界観が融合した特別仕様。

クレンジングセラムオイルは120mLで1,848円（税込）、アクアセラムウォッシュは100gで1,188円（税込）。

ホワイトニングセラムローション（医薬部外品）は120mLで1,991円（税込）、リペアミルクも100mLで1,991円（税込）と、毎日のケアをしっかりサポートします。

さらにインテンシブマスクC・インテンシブマスクグリーンリペアは各23mL・1枚352円（税込）で、集中ケアにもぴったりです。

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リップ＆ボディケアも充実

セラムオイルリップスティックは全6色で各995円（税込）。

D01マンダリーヌコンフィ、D02マロングラッセ、D05ピグピンク、限定色D09サクラクリア、D10サンドピーチ、D11ストロベリーピンクと、豊富なカラー展開が魅力です。

アクアボディミスト クールDは30mL・1,320円（税込）、アクアセラムシートDは10枚入り539円（税込）。冷感と香りでリフレッシュできるアイテムとして、これからの季節に活躍します。

ミニサイズキットは1,650円（税込）で、旅行やお試しにも便利です。

可愛さ広がる限定雑貨アイテム

コラボならではの雑貨も見逃せません。シリコンリップケースは2,200円（税込）、アクアセラムシート2Pポーチ入りは1,650円（税込）。

ダイカットミラーは1,320円（税込）。さらにUVミルクポーチ入りは3,520円（税込）で、実用性と可愛さを兼ね備えたラインナップとなっています。

2026年3月31日（火）より、ファミリーマート・コスメキッチン・ビープルなどで順次発売。数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

※一部商品はファミリーマートでの取り扱いがありません。

© Nintendo

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

癒しと美しさを毎日に♡

どうぶつたちのやさしい世界観に包まれた今回のコレクションは、使うたびに気分が上がる特別な存在♡スキンケアも雑貨も揃う充実のラインナップで、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです。

日常に癒しとときめきをプラスしたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪